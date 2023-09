Abbanoa: possibili disservizi  

Possibili disservizi nell’erogazione dell’acqua nei rione di Stampace, in particolare nelle zone Vittorio Veneto, via Castelli e piazza Yenne. Li ha annunciati Abbanoa in relazione ai lavori che sono iniziati ieri al serbatoio di San Vincenzo e che potrebbero causare problemi di pressione anche oggi.

«Per lavori ai serbatoi di San Vincenzo», spiega il gestore idrico in una nota, «è stato necessario interrompere alimentazione idrica degli stessi. Possibili disservizi potrebbero verificarsi dunque anche nelle prossime ore in qualche zona della città». In particolare, per la giornata odierna, Abbanoa spiega che non si possono escludere disservizi a Stampace (via La Vega, via Università e via Liguria), nella zona Vittorio Veneto (viale Merello, via Is Maglias, corso Vittorio Emanuele, via Is Maglias), nell’area di via Castelli, in via Timavo e nelle strade limitrofe, così come in piazza Yenne, via Manno, via Santa Margherita e nell’area dell’ospedale San Giovanni di Dio.

«L’erogazione idrica alle utenze sarà garantita dall’accumulo nei serbatoi», conclude la nota, «solo se le lavorazioni si prolungheranno oltre l’orario stabilito, in funzione dei consumi e con l’esaurirsi delle scorte non potranno escludersi disservizi nei punti più alti degli abitati».

