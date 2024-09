Abbanoa, Pd e M5S divisi sul nuovo Cda 

Il Campo largo annaspa nelle acque agitate di Abbanoa: vanno decisi i nuovi vertici della società, ma Pd e M5S non hanno ancora trovato l’accordo. Venerdì scorso, l’Assemblea dei soci si è chiusa con una fumata nera, senza nemmeno arrivare al voto. Oggi il secondo round, dalle 12, ma l’esito resta incerto.

I candidati

Per guidare la spa dell’acqua corrono in ventisei. Tante sono le manifestazioni di interesse arrivate via Pec ad Abbanoa. Nel nuovo Cda ci sarà posto per tre consiglieri, di cui uno farà il presidente, indicato direttamente dagli azionisti. L’obiettivo del Pd è occupare due caselle, con l’avvocata Anna Maria Busia e il commercialista Michele Caria. M5S, invece, sta puntando le fiches su Cristiano Camilleri, imprenditore della formazione professionale. Nel perimetro del centrosinistra si fa con insistenza pure il nome di Giuseppe Sardu, manager del settore, che potrebbe sparigliare le carte e rompere lo stallo. Anche con la spinta dei sindaci-soci di centrodestra, filtrava ieri alla vigilia dell’Assemblea.

La diffida

Sullo sfondo resta un documento bollente. La settimana scorsa, agli uffici di Abbanoa l’ha mandato Luca De Angelis, uno dei candidati, avvocato, amministratore unico di Opere e infrastrutture della Sardegna, società in house della Regione. La diffida è arrivata pure a Egas (l’Ente regolatore del servizio idrico integrato), alla Commissione di controllo analogo e a tutti i soci. De Angelis ha messo nero su bianco i requisti che lo Statuto di Abbanoa richieste per fare il consigliere di amministrazione. Ovvero: laurea più competenza «specifica e qualificata», con «esperienza triennale» nella catena di comando in «enti pubblici o privati». Paletti perentori, che riducono la rosa dei candidati. Ma rischiano anche di aprire la porta ai ricorsi, in caso di mancato rispetto.

Lo stop

Con la diffida di De Angelis ovvio che tutto è diventato più complicato. Si può supporre che il Campo largo proverà in punta di diritto a far valere le ragioni dell’accordo interno. Gli scenari sono apertissimi. Con un vincolo politico: vero che la Regione è azionista di maggioranza con altre il 70 per cento delle quote e sulla carta può decidere tutto da sola. Ma lo strappo con gli alleati non è l’auspicio del giorno.

