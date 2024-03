Abbanoa, nuovo scontro Il collegio sindacale: «Anomalie nella gestione»  

Il Tribunale stabilirà se vi siano state gravi irregolarità nella gestione di Abbanoa da parte del Consiglio di amministrazione. Lo hanno chiesto ai giudici i componenti del Collegio sindacale (Francesco Salaris, Francesca Nocera e Michele Mura Raimondo) che, attraverso l’avvocato Ivan Demuro, hanno sollecitato un procedimento di ispezione dell’amministrazione della società a capitale pubblico di cui fanno parte la Regione e 342 comuni. Ritenendo il Cda in conflitto di interessi su questo procedimento, il giudice Bruno Malagoli ha nominato un “curatore speciale”, l’avvocato Alberto Picciau, per rappresentare l’azienda in giudizio che inizierà davanti al collegio del Tribunale cdi Cagliari il 21 marzo.

Le denunce

Sono vari i punti segnalati dal collegio sindacale che, a suo tempo, aveva chiesto i documenti per svolgere il proprio incarico di controllo. Alla fine i tre sindaci, al termine della loro attività di vigilanza, hanno denunciato «plurime e reiterate anomalie nella conduzione della società derivanti dai comportamenti tenuti dall’organo amministrativo, le quali costituiscono gravi irregolarità gestionali idonee a cagionare un pregiudizio ad Abbanoa». Di più. Attraverso il loro avvocato, il collegio sindacale sostiene che il Cda abbia «ostacolato l’attività di vigilanza», ritenendo i controlli una sorta di ostacolo all’operatività della società. In vista dell’udienza, il curatore speciale Picciau dovrà nominare un avvocato per conto del gestore idrico regionale.

Le contestazioni

Tra le contestazioni sollevate dai sindaci c’è quella di non aver avuto accesso completo alla documentazione: nel caso di una riunione del Cda di febbraio avrebbero ottenuto solo la consultazione degli atti da un tablet, così come non avrebbero avuto tutto il materiale relativo al procedimento disciplinare sfociato nel licenziamento dell’ex direttore generale Sandro Murtas. Ci sarebbero poi le criticità sulla gestione dei crediti (una potenziale voragine da milioni di euro), con tanto di verifica della Corte dei Conti: in questo caso i sindaci non avrebbero potuto accedere alla relazione, trovandosi opposti il «segreto istruttorio». L’ex presidente Gabriele Racugno, a tal proposito, cercò di verificare, con un parere della Bocconi, l’esistenza in bilancio di crediti prescritti, ma venne rimosso prima di poterlo fare. Sempre il collegio, inoltre, avrebbe chiesto chiarimenti su una gara d’appalto nella quale, dopo la proclamazione del vincitore, sarebbe intervenuto un direttore generale con una procedura autonoma, escludendo i primi due classificati. Altra contestazione su cui dovranno pronunciarsi i giudici riguarda anche la concentrazione di poteri ad un dirigente, nominato segretario del Cda, componente dell’organismo di vigilanza e responsabile dell’ufficio legale. Insomma, i sindaci ritengono di non essere stati messi nelle condizioni di vigilare.

La replica

«La società ha sempre garantito la completa disponibilità a consentire ogni dovuto controllo o ispezione al collegio sindacale», replicano i vertici del gestore idrico, che rigettano le contestazioni, «per cui non si comprendono le censure. Il Collegio Sindacale, che ha attivamente e compiutamente partecipato alle attività sociali, è sempre stato edotto, anche alla luce di quanto dallo stesso riportato nelle relazioni formulate in occasione della formazione ed approvazione dei bilanci societari, della gestione societaria, senza mai sollevare contestazioni in ordine all’operato degli amministratori negli ultimi anni». La parola ai giudici.

RIPRODUZIONE RISERVATA