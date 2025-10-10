VaiOnline
Villanova.
11 ottobre 2025

Abbanoa, nuovi disagi per la viabilità: al via i lavori per il ripristino degli asfalti 

La prossima settimana saranno ripristinati gli asfalti nelle strade del quartiere di Villanova interessate dal cantiere di efficientamento delle reti idriche: via Einaudi, via Orlando, via Abba, via Oristano, via Iglesias, via Ozieri, via Macomer e via Tempio. Il Comune ha rilasciato l’autorizzazione. I lavori saranno eseguiti tra lunedì e venerdì della settimana prossima. Anche se limitazioni alla circolazione previste riguardano un arco temporale giornaliero tra le ore 8 e le 18, verranno applicate strada per strada esclusivamente negli orari in chi saranno effettuate le operazioni di posa del nuovo asfalto. L’impresa incaricata da Abbanoa sta definendo il cronoprogramma degli interventi per limitare quanto più possibile le interruzioni del traffico.

L’appalto appena concluso ha portato nei mesi scorsi alla realizzazione di oltre un chilometro di nuove condotte grazie a un investimento di 1,3 milioni di euro: mancava soltanto il ripristino degli asfalti. I lavori erano iniziati lo scorso febbraio. Come definito con il Comune, sempre per limitare quanto possibile gli inevitabili riflessi sulla circolazione stradale, il cantiere era stato diviso in undici sottozone. Si è proceduto per step: non si iniziava in un altro tratto fin quando non si liberava il precedente.In tutto sono state individuate 11 sottozone:ratto di via Einaudi tra via Alghero e via Orlando;tratto di via Einaudi tra via Abba e via Orlando; tratto di via Einaudi tra via Oristano e via Abba; tratto di via Oristano tra via Eleonora d’Arborea e via Einaudi; tratto di via Oristano tra via Einaudi e via Iglesias; tratto di via Iglesias tra via Oristano e vico San Lucifero; tratto di via Iglesias tra vico San Lucifero e via Eleonora d’Arborea; tratto di via Iglesias tra via Eleonora d’Arborea e via Garibaldi; via Ozieri, via Macomer e via Tempio.

