Abbanoa, maxi bolletta al Comune  

Bollette dell’acqua per 123.547 euro. Una brutta sorpresa per il Comune di Serdiana che si è visto recapitare sei diverse fatture per i consumi idrici delle utenze comunali rilevati dai contatori di Abbanoa dal 2006 a oggi. Richiesta che l’amministrazione non ha però nessuna intenzione di accogliere e, per questo, ha deciso di rispedire i solleciti di pagamento al mittente chiedendo un ricalcolo degli importi.

Il ricorso

Motivo: i crediti vantati dal gestore idrico regionale sarebbero in gran parte prescritti e non più esigibili. I consumi addebitati, secondo la tesi del Comune, non sarebbero stati fatturati per tempo. La legge prevede un limite massimo di cinque anni per l’addebito dei consumi. Scaduto il termine, niente può essere più richiesto all’utente. E proprio questo sembra essere il caso delle bollette contestate da Abbanoa al Comune per le utenze degli immobili pubblici di viale Repubblica, Piazza Locci, via Manno (scuole elementari), via Monsignor Saba (Municipio) Piazza Eroici Caduti e via Eleonora d’Arborea (scuole medie). Tanto da indurre l’Ufficio Edilizia Pubblica a dichiarare “irricevibili” tutte le fatture emesse dalla società nel periodo antecedente l’ultimo quinquennio. Il Comune chiede ora di rideterminarle, sgravandole degli importi relativi al periodo caduto in prescrizione.

Abbanoa

Abbanoa sta verificando cosa sia successo: «La prescrizione si applica solo nel caso in cui il Comune, in tutti questi anni, non abbia ricevuto solleciti di pagamento – precisa l’ufficio stampa di Abbanoa – l’invio di una comunicazione da parte nostra interrompe la prescrizione. È difficile che Abbanoa non abbia mai inviato richieste di pagamento per consumi reali».