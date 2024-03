Abbanoa, mani private & straniere sull’acqua 

Nei “sobborghi” dell’acqua sarda giurano che qualcuno ha già scritto il bando della gara internazionale per far diventare “privatissima” la gestione idrica della Sardegna. Il piano per “privatizzare” condotte, rubinetti, potabilizzatori e depuratori è carsico, scorre sottoterraneamente: c’è, ma non si vede.

Scacchiere carsico

Lo scacchiere sarebbe ben definito in ogni dettaglio, dai “mandanti” ai “basisti” dentro i Palazzi, dai “predestinati” dell’acqua ai “trasformisti” delle condotte sarde pronti a dismettere i panni pubblici per indossare senza vergogna quelli “privati”, multinazionali e stranieri. L’unico atto che si conosce di questo piano “segreto” per privatizzare l’acqua sarda, trasformando un servizio pubblico essenziale in un affare privato d’alto bordo, è circoscritto in un concetto: irresponsabile immobilismo. Sembrerebbe la presa d’atto di una plateale “sciatteria” politico-istituzionale, ma non è così.

Silenzioso “far niente”

In quel silenzioso “far niente” per fermare il baratro privato della gestione idrica dell’acqua dei sardi, in realtà, si cela il consapevole e conclamato obiettivo: affidare ai privati il servizio idrico della Sardegna. I pletorici proclami sull’acqua pubblica sono diventati negli anni un mero slogan dinanzi all’incedere di decisioni che, giorno dopo giorno, stanno gettando la gestione del servizio idrico nel caos economico, finanziario e gestionale. Una “sorta” di disegno "convergente”, tra gestione della società idrica sotto attacco da ogni punto di vista, dal quasi miliardo di euro di crediti indefiniti, e moltissimi divenuti inesigibili, al bilancio che comincia a mostrare il rischio di un profondo rosso imminente. Dagli scontri interni, con il Consiglio di amministrazione contro il Collegio dei revisori e quest’ultimo contro gli amministratori, agli “stracci” tra i vertici e il direttore generale più longevo di Abbanoa licenziato in tronco con accuse pesantissime sulla governance della società.

Continuità aziendale

In pratica dagli atti interni di una parte, quella della società idrica, emergono pesantissimi rischi per la continuità aziendale, mentre dall’altra, quella delle Autority nazionali ed europee, avanzano provvedimenti che impongono una strada “nefasta”: la privatizzazione del servizio idrico della Sardegna. In questo contesto del “non fare”, che si sta delineando sempre più platealmente, appare evidente che alla fine si dirà: la privatizzazione è una strada obbligata. In realtà, per ragioni costituzionali, statutarie e razionali, non è proprio così, anzi tutt’altro.

Immobilismo & affari

Affidare alle multinazionali francesi o spagnole il servizio idrico integrato non è un obbligo, semmai la convergenza di “immobilismo” e “affari”. Il piano del silenzioso “far niente” prevede, infatti, di arrivare alla scadenza dei 120 giorni, quelli necessari per indire una gara internazionale, senza margine alcuno per salvare la gestione pubblica dell’acqua sarda. Un disegno che prevede di scaricare la responsabilità della privatizzazione dell’acqua in capo allo “spirito santo”, con buona pace di chi ha lavorato e sta lavorando per “regalare” il bene primario dell’acqua e la sua gestione a società private, straniere e già ben individuate.

Non è un segreto

Del resto non è un segreto che buona parte delle manutenzioni e gestioni di ogni genere, dai depuratori agli impianti di potabilizzazione, del sistema idrico sardo siano già affidate, a caro prezzo, agli spagnoli di Acciona, una sorta di filiale iberica dentro il palazzo sardo dell’acqua. I passaggi per compiere il misfatto della “privatizzazione” dell’acqua sarda sono scanditi da un diktat pesantissimo della Commissione Europea: «l’Italia si è impegnata a ridurre di tre anni la durata della concessione ad Abbanoa, dal 31 dicembre 2028 al 31 dicembre 2025, e ad “organizzare una gara aperta, trasparente e non discriminatoria per attribuire la concessione della fornitura del Servizio Idrico Integrato a partire dal 1° gennaio del 2026”».

“Ghigliottina”

Una sorta di “ghigliottina” che la Regione aveva approvato nel 2013, insieme ad Abbanoa, sottoscrivendo un “piano di ristrutturazione” che si è rivelato fallimentare sotto ogni punto di vista, senza tener conto delle prerogative costituzionali e statutarie della Sardegna, ignorando ripetute scelte legislative che avevano chiaramente indicato la gestione pubblica dell’acqua come imprescindibile e inviolabile.

Suicidio o Statuto

La contesa ora è, dunque, tra un atto di rango “amministrativo”, ovvero l’avallo a quel piano “suicida” del 2013 con l’impegno a privatizzare l’acqua entro il 2025, e le prerogative del “blocco statutario di costituzionalità” che ha ben individuato i margini per una gestione pubblica del servizio idrico. Strada resa ancora più esplicita dal pronunciamento del 29 marzo del 2019 della Corte Costituzionale che, in merito alla gestione del servizio idrico sardo, ha ribadito la facoltà della Sardegna di avvalersi di tutte le variabili gestionali previste dall’ordinamento europeo: affidamento mediante gara, partenariato pubblico-privato con gara per la scelta del socio privato, affidamento diretto in house .

In house, “in casa”

È proprio della gestione “ in house ”, tradotto “in casa”, (ovvero pubblica e diretta), che la Sardegna si avvale attraverso una società governata da Regione e Comuni, sin dal 2002 , quando fu avviato il processo di governance pubblica e unitaria del sistema idrico integrato dell’Isola. Non far niente, stare a guardare, attendendo il “punto di non ritorno”, significa di fatto avallare in tutto e per tutto il diktat europeo, rendendo irreversibile l’accordo “suicida” del 2013, cancellando le prerogative dell’Autonomia regionale, rendendo inutile lo stesso Consiglio regionale retrocesso a mero osservatore su un tema così rilevante come la gestione dell’acqua dei sardi. La privatizzazione idrica della Sardegna, dunque, avanza: da una parte le lobby silenziose dell’acqua, dall’altra l’immobilismo dei complici.

(1.continua)

RIPRODUZIONE RISERVATA