Abbanoa, le accuse del comitato 

Anche il comitato “Serramanna contro Abbanoa” critica il Comune sulla vicenda della gestione autonoma del servizio idrico, che sembra essere agli sgoccioli dopo le sentenze (che hanno rigettato i ricorsi del Comune) del Tar e del Consiglio di Stato. Ma anche alla comunicazione dell’Egas al Municipio con cui, parole del presidente dell’Ente gestione ambito Sardegna Fabio Albieri «il Comune di Serramanna è stato invitato a procedere con gli adempimenti necessari, per il trasferimento delle infrastrutture idriche ad Abbanoa».

La protesta

«L’amministrazione di Serramanna ha cercato un confronto una volta che Egas ha deliberato, invece di provare a dimostrare per tempo di possedere i requisiti per il mantenimento dell’autonomia della gestione idrica”, attacca Tifany Podda, presidente del comitato che, attraverso sit-in, manifestazioni e marce di protesta, si è speso negli ultimi due anni per salvare l’acqua pubblica di Serramanna. «Se Serramanna passerà ad Abbanoa la colpa non sarà di Egas, al contrario di quello che si è sempre voluto fare credere per scaricare le responsabilità che solo l'amministrazione ha: sarebbe bastata un po' di competenza e tanta buona volontà», affonda ancora Podda, che fa un rimando all’ex sindaco, e predecessore di Littera, Sergio Murgia: «L'amministrazione precedente aveva inviato all'Egas tutta la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per conservare la gestione autonoma». Sul no del presidente di Egas Fabio Albieri a partecipare ad un tavolo di confronto ritorna anche il primo cittadino Gabriele Littera: «Sono sicuro che se il presidente tende la mano a Serramanna nessuno ne risentirà. Dispiace che in questo momento la mia comunità non abbia un canale di dialogo su un tema così sentito. Sono certo che la politica, specie quella al di sopra del sindaco, vorrà farsi portavoce nelle sedi opportune delle istanze di tanti cittadini», afferma Littera. Il presidente dell’Egas Albieri rifiuta l’ipotesi di qualsiasi preconcetto nei confronti del Comune di Serramanna. «È importante sottolineare che il Comitato istituzione ha semplicemente operato sulla base di quanto dichiarato dall’amministrazione comunale all’epoca, e nel rispetto delle normative vigenti e delle sentenze che si fondano su quanto disposto dalla legge».

