Abbanoa, lavori in corso: pericolo di rubinetti a secco 

Il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale programma dei lavori di manutenzione alle proprie reti irrigue e di alimentazione a potabilizzatori dell’alta Baronia. Per questo motivo per la prima metà della prossima settimana nei territori che interessano i comuni di Siniscola, Posada, Torpè (ma anche Budoni e San Teodoro) potrebbero verificarsi interruzioni dell’erogazione dell’acqua potabile.

L’ente idrico consortile ha infatti comunicato che a partire da martedì prossimo, fino al 28 marzo interromperà l’approvvigionamento ai potabilizzatori dei cinque Comuni. Il Gestore unico, per cercare di evitare eventuali disagi alle famiglie, sta puntando sulle risorse idriche della fonte di Fruncu ‘e Oche che potrebbe far fronte al fabbisogno, ma per alcuni Comuni come Torpè, che non sono direttamente collegati alla fonte naturale siniscolese, si prospettano quattro giorni di totale assenza di acqua potabile. Qui Abbanoa sta già programmando il servizio sostitutivo delle autobotti che resteranno a disposizione degli abitanti dalle 8 del mattino fino alle 18 (piazza Padre Pio e via Liberazione). Il personale del Gestore unico sarà continuamente all’opera per limitare il disagio recato alla popolazione. (f. u.)

