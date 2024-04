Abbanoa, lavori e nuove reti 

Possibili disagi nell’erogazione dell’acqua lunedì. Fra le 8 e le 16, i tecnici di Abbanoa Gestore collegheranno il primo tratto della nuova condotta appena realizzata in via Cavour. «Durante le operazioni potranno verificarsi temporanei cali di pressione nel tratto di via Carpaccio tra via Donatello e via Cavour, nelle vie Donatello e Brunelleschi – fanno sapere da Abbanoa - Sarà cura della ditta interrompere la distribuzione solo per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei collegamenti in rete». Abbanoa sta investendo oltre un milione di euro per i nuovi interventi nelle reti idriche di Oristano finanziati tramite il Fondo europeo per lo sviluppo e la coesione “Fsc”, approvati dal Cda guidato dal presidente Franco Piga. L’appalto dei lavori attualmente in corso (330mila euro) riguarda le vie Cavour, Vandalino Casu, Torbeno Falliti e Viale della Libertà. Un ulteriore lotto (investimento di 639 mila euro) interessa la realizzazione delle nuove reti idriche delle vie degli Artigiani, Sebastiano Mele, Curreli, dei Muratori, dei Fabbri, Campanelli e Salvo D’Acquisto.

