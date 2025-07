Abbanoa, lavori e disagi 

Le squadre di Abbanoa domani hanno in programma un intervento di manutenzione ordinaria nell’impianto di sollevamento idrico a Masongiu, nel territorio di Marrubiu. «L’impianto è al servizio dei comuni di Marrubiu, Terralba e Arborea: durante l’intervento occorrerà interrompere l’alimentazione idrica ai serbatoi dei tre centri dalle 13.30 alle 16 – si legge in una nota di Abbanoa - L’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte presenti nella vasca di accumulo del serbatoio di Zuradili e in quelli comunali ma, a seconda dei tempi di ultimazione dei lavori, potrebbero verificarsi momentanee sospensioni e cali di pressione e portata nei tre». ( s. c. )

