Abbanoa lavora, pendolari a piedi 

Disagi non solo per i commercianti, ma anche per i residenti del quartiere della Pietraia a causa dei lavori di Abbanoa in via Don Minzoni. Il cantiere per il rifacimento delle condotte idriche ha comportato la deviazione del traffico, compresi gli autobus Arst, lungo viale Europa. Ma qui, denunciano alcuni cittadini, non sono state previste fermate temporanee: i mezzi sfrecciano dritti, senza possibilità di salita o discesa. A farne le spese sono soprattutto gli abituali passeggeri che ora non possono raggiungere il centro o tornare verso il rione popolare. «Abbiamo chiesto spiegazioni agli autisti degli autobus – raccontano alcune signore – e ci hanno risposto che hanno avuto ordine di non fermarsi perché non esistono le fermate. È il Comune, in teoria, che dovrebbe interagire con Arst, sollecitando delle fermate extra». Gli autisti, insomma, non possono improvvisare discese dove queste non sono state previste in sicurezza. Quindi l’appello al Comune di Alghero perché intervenga al più presto presso l’azienda di trasporto regionale per ripristinare almeno due fermate sostitutive lungo il percorso alternativo, in attesa della conclusione dei lavori. «La cosa bizzarra è che da un lato di viale Europa ci sono le fermate, mentre dall’altro lato, in direzione di Alghero, non sono state previste», commentano i residenti rimasti a piedi.