Abbanoa, in via Liguria 5 cantieri in 400 metri: sosta e traffico nel caos 

Viabilità in tilt in via Liguria per la presenza di cinque cantieri di Abbanoa in 400 metri tra le vie Dalmazia e Trentino. I restringimenti di carreggiata sono tre, ravvicinati, in direzione di Villanova, più altri due in senso opposto verso Is Mirrionis. Si sta lavorando al rifacimento delle condotte, e questa è una buona notizia, tuttavia nelle ore di punta si stanno verificando forti rallentamenti con i veicoli in transito costretti a fare lo slalom tra birilli e transenne. Percorso ad ostacoli anche per gli autobus, che faticano a transitare nelle varie strettoie.

Numerosi parcheggi, intanto, sono stati temporaneamente soppressi su ambo i lati, dal Pacinotti a Monte Claro, e anche i rischi per i ciclisti sono evidenti, perché in certi punti le auto, forse disorientate dalle troppe deviazioni, sconfinano sulla pista ciclabile. <Ben vengano i lavori ma cinque cantieri di seguito sono davvero troppi», si sfoga dal finestrino un automobilista in coda. «E se è così ora», commenta un altro, «cosa succederà a settembre quando la gente rientrerà dalle ferie e riapriranno anche le scuole?».

Oltre due mesi di lavori

Si lavora al risanamento della condotta tra i serbatoi di San Michele a quelli di Monte Urpinu. «I 5 pozzetti aperti in via Liguria», ha fatto sapere Abbanoa, «servono per effettuare le operazioni relative all'ispezione, alla pulizia e all'inserimento di una guaina speciale. Contiamo di finire ai primi di ottobre e comprendiamo i disagi, ma sono nettamente inferiori a quanto sarebbe avvenuto con la sostituzione integrale della condotta che avrebbe comportato lo sbancamento dell'intera strada per almeno 9 mesi». Gli scavi attuali comportano solo dei restringimenti della carreggiata. «Se avessimo sbancato tutta la strada, il traffico sarebbe stato inibito».

La tecnica

La tecnica che Abbanoa sta utilizzando per risanare le condotte principali limitando gli impatti sulla viabilità a singoli pozzetti di manovra si chiama “Relining”. «Al posto di sostituire fisicamente le vecchie tubare, le si utilizzano per far passare all’interno una speciale guaina ultraresistente che aderisce alle pareti interne, si inspessisce ed elimina qualsiasi dispersione. Prima si effettuano le ispezioni con dei robot dotati di videocamere, poi si passa una strumentazione che ripulisce le pareti interne delle condotte dove aderiranno le guaine con l’utilizzo di un altro robot dotato di luci a raggi ultravioletti che inspessiscono il materiale».

