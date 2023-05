Abbanoa, il tribunale boccia i conguagli 

I conguagli regolatori, in astratto, sono legittimi. Quelli che Abbanoa ha chiesto ai sardi no. Fatture per un totale di 106,7 milioni che, secondo il giudice del Tribunale di Nuoro, Riccardo De Vito, non dovevano essere riscosse: per questo ha imposto alla società di gestione del servizio idrico di bloccare qualunque azione di recupero di crediti, considerati non dovuti. E ha stabilito in 516 euro l’ammontare della sanzione a carico della Spa dell’acqua per ogni violazione della sua sentenza, depositata il 10 maggio.

Il ricorso di Adiconsum

Il verdetto di primo grado è arrivato dopo sette anni e mezzo su un ricorso presentato alla fine del 2016 dall’associazione dei consumatori Adiconsum, presieduta da Giorgio Vargiu. Al centro della contestazione c’erano i famigerati “conguagli regolatori”, richiesti quell’anno da Abbanoa e finiti al centro di un’infinità di contese giudiziarie. Sono, in sintesi, componenti della tariffa chieste agli utenti per spese che il gestore idrico aveva sostenuto tra il 2005 e il 2011 per garantire l’erogazione dell’acqua. L’ammontare (106,7 milioni), da suddividere tra tutti i sardi titolari di un allaccio, era stato stabilito dall’Egas nel 2014: addirittura, la somma era anche inferiore rispetto a quella preventivata da Abbanoa in una prima fase, per oltre 200 milioni. Una pretesa di pagamento non sui consumi, ma comunque legata alla loro entità negli anni precedenti. Del tutto illegittima, per l’Adiconsum, perché «estranea ai contratti, che non prevedono integrazioni retroattive del corrispettivo». Per l’associazione, quindi, i sardi devono pagare per quello che consumano e non possono essere accollate su di loro spese ulteriori, soprattutto se così risalenti nel tempo, come quelle richieste con il versamento dei conguagli regolatori. Ed è con questa convinzione che, attraverso i legali Franco Dore e Carlo Tola, l’Adiconsum si è rivolta al tribunale di Nuoro, chiedendo l’inibizione di Abbanoa e il blocco delle richieste di pagamento.

La sentenza

Dopo aver rigettato le eccezioni sollevate della Spa dell’acqua su giurisdizione e foro di competenza, il giudice è arrivato alla decisione di merito. Facendo riferimento anche alla giurisprudenza della Cassazione, ha stabilito che la richiesta di conguagli, di per sé, è legittima. In base alle direttive comunitarie, in bolletta può essere preteso il pagamento delle spese di investimento e di esercizio sostenute negli anni passati dalla società fornitrice: devono essere coperte integralmente dalla fatturazione. Ma c’è un punto, sul quale si basa tutta la questione: quelle uscite, per essere messe a carico degli utenti “ora per allora”, dovevano essere «impreviste e imprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione del servizio». Di contro «deve, invece, escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto a una gestione efficiente». Per il giudice non si può «scaricare sugli utenti ogni deficit di bilancio»: in questo caso Abbanoa, che opera in regime di monopolio, «finirebbe per azzerare tutto il rischio imprenditoriale, scaricandolo sui consumatori». E lo ha fatto senza provare di aver sostenuto spese maggiori del previsto. Con una procedura illegittima, secondo il giudice, che ha bloccato tutto. Anche se tanti, in attesa della pronuncia, hanno già sborsato il (non) dovuto. «Abbanoa», si legge nel dispositivo, «dovrà astenersi dal chiedere ai clienti il pagamento di somme di conguaglio» e deve «cessare ogni attività di riscossione connessa».