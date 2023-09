Abbanoa, il comitato attacca il sindaco 

La richiesta, negata perché proveniente da «soggetti esterni all’assemblea», per una seduta di Consiglio comunale aperto sul “caso acqua” fa salire la tensione fra il comitato “Serramanna contro Abbanoa” e l’amministrazione comunale guidata da Gabriele Littera. «Il sindaco deve assumersi la responsabilità di dire: abbiamo sbagliato. Noi però non ci fermiamo qua: chiederemo la convocazione di un Consiglio comunale aperto e continueremo a manifestare: Abbanoa non deve entrare a Serrammanna», dichiarava, un mese fa, Tifany Podda, la referente del comitato che da un anno si è speso (con sit in, marce di protesta, raccolta di firme e, persino, una diffida al primo cittadino Littera) per provare a impedire il passaggio di Serramanna al gestore unico Abbanoa, dopo la deliberazione dell’Egas (la massima autorità regionale in materia) del 30 giugno 2022 con la quale disponeva «di non procedere al riconoscimento e alla salvaguardia della gestione esistente del servizio idrico integrato svolta in forma autonoma dal Comune di Serramanna per la mancanza dei requisiti: approvvigionamento della risorsa idrica da fonti pregiate, efficienza della gestione e localizzazione delle fonti all'interno di siti sottoposti a tutela».

L’attacco

Il Comune aveva impugnato presso Il Tar la decisione e la sentenza (il Tribunale amministrativo regionale si era riunito per la discussione nel merito del ricorso il 4 aprile scorso) era stata pubblicata il primo agosto, decretando “l’infondatezza del ricorso”. «La nostra richiesta per la convocazione di una seduta di Consiglio comunale aperto è stata respinta»: Podda, la referente del comitato “Serramanna contro Abbanoa” affida il suo disappunto ad una nota pubblicata sulla pagina Facebook dello stesso comitato. «Il Comune non fornisce nessuna alternativa di confronto, alla faccia della democrazia partecipata, non è finita: complimenti a voi», affonda il coltello della polemica Podda.

L’amministrazione

«In relazione all’istanza presentata al protocollo dell’Ente si rappresenta, come indicato dal relativo regolamento, che il Consiglio comunale non può essere soggetto a convocazione da parte dei soggetti esterni al Consiglio stesso. In merito al tema della gestione del servizio idrico, l’amministrazione comunale si riserva di comunicare al Consiglio e alla cittadinanza eventuali aggiornamenti e fatti di rilievo, nelle modalità e tempistiche che si riterranno più opportune», è la risposta dell’esecutivo del sindaco Gabriele Littera alla richiesta di convocazione del Consiglio comunale aperto da parte del comitato “Serramanna contro Abbanoa”. Podda non ci sta. «Ci sta che dei semplici cittadini non conoscano il regolamento ma potevano proporsi altre alternative per un confronto. Dicono che ci informeranno nelle tempistiche che si riterranno più opportune poi. Non si è già perso abbastanza tempo? Dicano finalmente la verità ai cittadini», conclude la referente del comitato.

