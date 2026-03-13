Abbanoa ha riaperto i rubinetti 

Abbanoa riapre i rubinetti a Santa Caterina. Dopo dieci giorni a secco, trentadue famiglie di una parte del rione residenziale a sud di Carbonia hanno di nuovo l’acqua corrente. L’ente idrico regionale gliel’aveva slacciata il 4 marzo dopo aver “tollerato” per circa quindici anni un contratto irregolare intestato ancora alla coop (in liquidazione) che aveva costruito le case, e la lievitazione del debito diventato di 337mila euro.

Voltura del contratto

I nodi erano arrivati al pettine una prima volta nel 2012, con relativo slaccio, ma allora il Tribunale civile aveva imposto il ripristino del servizio. Poi però la situazione è rimasta come cristallizzata: le 30 famiglie dell’ex coop Msc avevano continuato a usufruire dell’acqua dal contatore da cantiere mai volturato, e al quale si sono collegate nel tempo altre due abitazioni, facendo salire a trentadue le utenze coinvolte. Pare che ce ne siano altre quattro ma sono aspetti su cui pure il Comune vuole vederci chiaro. Sta di fatto che dopo il blitz di dieci giorni fa con slaccio esecutivo coatto, poste con le spalle al muro le famiglie hanno designato un nuovo amministratore di condominio protempore, raccolto i fondi per il primo acconto (16mila euro) giudicato da Abbanoa come segnale di buona volontà, e soprattutto avviato le pratiche per la voltura del contratto.

Sospiro di sollievo

Due giorni fa, quando all’ente sono così giunti gli atti della voltura e l’acconto, le valvole sono state riaperte. E per le trentadue famiglie è finito l’incubo: avevano dato fondo alle scorte e stavano andando avanti acquistando l’acqua da autobotti private o da quelle del Comune. Ma la partita non è finita. Un solo acconto non basta. «Intanto», afferma Mauro Cocco, amministratore di condominio, «siamo grati ad Abbanoa per aver riallacciato e soprattutto per aver preso atto della volontà concreta delle famiglie di trovare soluzioni immediate a un problema annoso, ma non è finita: scatterà ora con la supervisione del Comune la verifica sulla normalizzazione degli impianti».

Le carte da definire

Il prossimo passo sarà la realizzazione di allacci singoli, ma nel frattempo Abbanoa deve studiare le carte richieste al condominio, cioè la situazione anagrafica di ogni singola utenza per capire come eventualmente (ma non è detto che ciò avvenga) ricalibrare la bolletta. Secondo indicazioni informali, si va verso un maxi piano di rientro che potrebbe comportare 35-40 rate. «Il riallaccio», fa notare Antonio Guiso, pensionato, uno dei residenti “storici”, «è un passo importante anche perché in molti nuclei familiari ci sono anziani e bambini: siamo disposti a concordare il pagamento nella speranza di strappare una dilazione la più morbida possibile». Il nuovo condominio ha quindi perfezionato il subentro nell’utenza che era ancora intestata all’ex coop. Ma visto quanto avvenuto ai primi di marzo, Abbanoa sta proseguendo la verifica di altre utenze irregolari, sebbene al momento il caso Santa Caterina resti il più eclatante.

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