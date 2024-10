Abbanoa elimina le perdite, interventi su 3 chilometri di condotta 

L’obiettivo di Abbanoa è importante: sostituire in maniera integrale oltre 3 chilometri di condotte nel centro urbano. Sono interessate le vie Marceddì, Bonaria, Gobetti, S.Arrettori Matta, Paganini, Trudu, Manzoni, Millelire, Sausedda, Verdi, D’Annunzio, Marcias, Bellini, Porrino, Mascagni e un tratto della strada provinciale 61.

Martedì, intanto, saranno collegate le nuove reti idriche appena realizzate in via Marceddì alla rete esistente in via Neapolis. Nelle scorse settimane la stessa operazione era stata eseguita sempre in via Marceddì, ma all’altezza di via Benedetto Croce.

Tra le 8 e le 17, per eseguire le operazioni, sarà necessario sospendere l’erogazione con conseguenti cali di pressione e temporanee interruzioni che potrebbero riguardare l’intero centro abitato. Sono state programmate, cominica Abbanoa, tutte le operazioni utili a limitare la chiusura e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora i lavori dovesse essere completati in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. ( s. c. )

