Abbanoa elimina le condotte colabrodo Via ai lavori su sette chilometri di rete  

Gli interventi per la sostituzione della rete idrica cittadina diventata un colabrodo erano attesi da tempo, tra contestazioni e polemiche. È di ieri l’annuncio da parte di Abbanoa dell’inizio dei lavori per il rifacimento di 7 chilometri di condotte cittadine. Investimenti del Pnnr in quindici comuni dell’Isola per complessivi 42 milioni.

Per gestire meglio gli interventi per domani è prevista la sistemazione di diversi nodi idrici. Inoltre a Siniscola, Abbanoa sta investendo un altro milione e mezzo di euro che serviranno per la riqualificazione di altri 1700 metri di tubazione. Insomma a breve il centro abitato diventerà un grande cantiere. Intanto in via Tirso probabilmente a causa delle continue perdite idriche da mesi è emersa un’ampia voragine in mezzo alla strada che col passare del tempo si sta allargando sempre di più facendo cedere l’asfalto. Gli abitanti della zona sono allarmati e chiedono al Comune, guidato dal sindaco Gian Luigi Farris un intervento urgente