Abbanoa e sindaco: sì alla collaborazione 

Una collaborazione costante per affrontare in modo ordinato e trasparente gli interventi sulla rete idrica: è quanto emerso da un vertice a Nuoro tra il sindaco Emiliano Fenu e i vertici di Abbanoa, con al centro i lavori di distrettualizzazione della rete idrica cittadina. Nell’incontro – cui hanno partecipato il presidente del Cda Giuseppe Sardu, il consigliere Cristiano Camilleri e il responsabile di distretto Antonio Catte – sono state condivise le date delle prossime chiusure programmate dell’erogazione idrica in città, interruzioni previste dalle 9 alle 17. Il 22, 29 luglio e 4 agosto la sospensione dell’erogazione del serbatoio di Cuccullio, che serve il Nuraghe, Carta Loi, Monte Gurtei, Istiritta, Rione Italia, Sa Terra Mala, Sacro Cuore, Badu e Carros, Furreddu. L’11 agosto interruzione dal serbatoio di Sant’Onofrio, che rifornisce i quartieri Sant’Onofrio, Tribunale, Mughina, Monte Jaca, Giardinetti e Corso Garibaldi. «Sappiamo che ogni interruzione porta con sé disagi – dice Fenu – ma grazie alla distrettualizzazione e alle nuove saracinesche, potremo isolare aree sempre più limitate e intervenire in modo mirato».

