Abbanoa, è scontro totale L’ex dg: «I crediti milionari? Colpa dell’inerzia del Cda» 

È tutto vero. Abbanoa ha accumulato negli anni un credito – che in questo caso significa: bollette non pagate – di 932 milioni di euro. Una cifra mostruosa, da togliere il fiato, ancora di più se si pensa che si tratta di una società a capitale pubblico e che dunque quei soldi, volendo sintetizzare, sono dei sardi. Sandro Murtas, ex direttore generale – lo è stato fino alle sue dimissioni nel 2020 –, poi semplice dirigente, licenziato in tronco qualche giorno fa dopo essere stato sospeso dal servizio, aveva previsto quello che definisce «un disastro».

La versione

Il manager si difende dalle accuse mosse dal Cda, che gli contesta troppa libertà nella gestione delle spese legali dell’azienda e altre gravi pecche nell’organizzazione del personale: «Sono falsità clamorose che saranno spazzate via in sede giudiziaria. E in quelle sedi sarà valutato l’operato dei consiglieri d’amministrazione».

Sì, perché Murtas non si limita a respingere ogni addebito, ma passa al contrattacco: quel credito di quasi un miliardo di euro nasce da una serie di «blocchi operativi» creati dopo il suo addio alla direzione generale. «Sostanzialmente non venivano emessi i solleciti di pagamento e le ingiunzioni fiscali», racconta ora che il caso è diventato di dominio pubblico grazie a un’inchiesta dell’Unione Sarda, «e queste pratiche sono state fermate perché impopolari. Ma non si può gestire così una società pubblica».

La scintilla

Lo scontro totale con il consiglio d’amministrazione e con il resto degli organi di governo di Abbanoa è iniziato – questa la sua versione – alla fine dello scorso anno. «Il 30 novembre del 2023 ho presentato un esposto al revisore contabile in cui veniva descritta la realtà del funzionamento dell’azienda. Ho rappresentato l’inerzia del Cda e del direttore generale. Qualche giorno dopo sono stato sospeso con l’accusa di aver scritto falsità al revisore contabile».

In realtà la fine dell’idillio tra uno dei manager più potenti dell’Isola – Abbanoa è un colosso da 1400 dipendenti e 750mila clienti - era scattata all’inizio del 2020, quando Murtas ha rassegnato le dimissioni. E in una lettera inviata all’amministratore unico e al collegio sindacale aveva pronosticato le difficoltà di oggi: «È purtroppo sin troppo facile prevedere il disastro», si legge nel documento di quattro anni fa, in cui lanciava l’allarme sul «rischio paralisi dei servizi» e parlava di un «occultamento di responsabilità gigantesco».

I nodi

Dopo aver abbandonato il ruolo di dg del gestore idrico, Murtas è ritornato alle mansioni di “semplice” dirigente. I rapporti con il Cda si fanno subito tesi. «Prima mi chiedono di sviluppare un progetto su sostenibilità e innovazione, che non è stato mai eseguito. Poi nel 2022, secondo me in preda al panico, mi hanno affidato la gestione dei crediti». Certificazione e riscossione dell’immenso patrimonio di bollette mai pagate. «Ma per fare tutto questo bisogna certificare i dati e il software utilizzato». In pratica: bisogna mettere ordine nella marea di dati contenuti negli archivi di Abbanoa (verificare i nomi dei clienti, attribuire le letture dei contatori, controllare gli indirizzi) e farlo con un sistema operativo adeguato. «Nel 2020, quando ho lasciato la direzione generale, il software era aggiornato e certificato. Ma serve un’attività continua, altrimenti si perde tutto. Ora decine di migliaia di bollette non raggiungono il destinatario. In certe zone siamo al 30% di raccomandante che tornano indietro. Il dato fisiologico, legato a trasferimenti, clienti deceduti e altre situazioni ricorrenti, solitamente non supera il 7-8%», dice Murtas. Insomma: quasi una richiesta di pagamento su tre non arriva al debitore. Che quindi non salda i conti.

La frenata

Non è l’unico problema. L’ex Dg spiega: «La procura che mi avevano dato riguardava la certificazione e la riscossione dei crediti. Ma il Cda si era riservato di approvare tutte le ingiunzioni fiscali, decidendo di volta in volta. Nel 2022 ho chiesto che venisse conferita una autorizzazione generale, senza successo. Un consiglio d’amministrazione assolutamente inadeguato per affrontare criticità e complessità industriali ha fatto orecchie da mercante, impegnato evidentemente in altro». C’è anche un altro aspetto, che riguarda sempre i 932 milioni di euro. Murtas sostiene che un’ulteriore crepa nei rapporti con il management di Abbanoa sia nata «perché ho bloccato la cessione del credito a un’azienda specializzata nella riscossione, che avrebbe pagato al gestore unico solo il 3%, recuperando poi il 97% più gli interessi sul capitale. Perché si voleva depauperare il patrimonio di Abbanoa in maniera così grossolana?».

In tribunale

Domanda per ora senza risposta. L’unica cosa certa è che di questa vicenda si occuperà il tribunale. Per il licenziamento è stata avviata una causa davanti al giudice del lavoro. E in procura sarebbe arrivata anche una denuncia per mobbing: «È stata esercitata una certa violenza nei miei confronti: sono stato sospeso dalla sera alla mattina, mi è stato impedito l’accesso ai documenti», riassume Murtas. Ma ci potrebbero essere anche altri capitoli giudiziari: «Sono un dirigente pubblico che ha evidenza di fatti gravissimi che rischiano di compromettere il patrimonio e la continuità societaria. Si potrà verificare che il Cda non ha adempiuto al mandato degli azionisti, cioè gli enti locali. Alcuni dati sulla gestione delle gare d’appalto e sugli incarichi sono allarmanti. Qualche autorità dovrà occuparsene. Negli ultimi quattro anni è andato disperso il lavoro di risanamento fatto tra il 2013 e il 2019».

