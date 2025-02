Abbanoa: «Due dighe connesse, non sarà un’illusione» 

Riuniti fino a tarda sera, per capire se finalmente Fonni, il paese dell’acqua, portà averne a sufficienza. L’ospite in Consiglio comunale era il presidente di Abbanoa Giuseppe Sardu. In aula uno sguardo al presente dopo il pericolo scampato dei razionamenti, e al futuro, sperando in un’accelerata nell’interconnessione fra le dighe di Olai e Govossai. Un momento d’importante condivisione, ragionando su un futuro che ci veda gestire la risorsa acqua, con un'attenta programmazione prevenendo le emergenze», ha detto la sindaca e presidente Anci Daniela Falconi. «L’installazione della maxi pompa al Govossai è un primo segnale che ci lascia fiduciosi. Ora, confidiamo possano migliorare le condotte locali ed essere avviati i lavori per l’interconnessione con Olai. Un’opera essenziale per tutto il Centro Sardegna».

Lungo e articolato, l’intervento del presidente Abbanoa Giuseppe Sardu che, partendo dal sistema di pompaggio sul Govossai, ha rassicurato sull’obiettivo interconnessione nel 2026: «Ci sono le risorse necessarie a completare le opere - ha detto Sardu - saranno riutilizzate le condotte già esistenti e anche lo stesso sito di Pratobello con tecnologie diverse. Il lavoro principale riguarda la realizzazione degli impianti elettrici. Registriamo interlocuzioni positive con E-Distribuzione per accelerare la procedura».

Ma al centro del piano di ammodernamento Abbanoa ci sarebbe anche la diga del Govossai: «Si tratta di un’opera fondamentale e imprescindibile su cui ci sono le risorse per portare a collaudo la diga e raggiungere la capacità d’invaso. Stiamo già procedendo alla fase progettuale», ha detto Sardu per poi rilanciare anche su un collegamento tra il potabilizzatore di Jann’e Ferru e Gusana: «Sono stati avviati tutti gli approfondimenti tecnici e progettuali. Si tratta di un’opera che metterebbe al sicuro l’approvvigionamento idrico del Nuorese anche in periodi prolungati di siccità».

Il dibattito ha registrato anche gli interventi del gruppo di minoranza consiliare e la presenza di diversi cittadini e allevatori, giunti per l’occasione anche dai centri limitrofi.

