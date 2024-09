«Abbanoa, disservizi e sprechi: ora basta» 

«Perdite d’acqua continue, segnalazioni inascoltate per settimane, accordi economici disattesi: sono stato costretto a firmare l’accordo con Abbanoa per gli impegni politici assunti dalle precedenti amministrazioni ma la situazione è pessima e sono profondamente deluso». Il sindaco di Capoterra Beniamino Garau è pronto a sollevare il caso nella prossima riunione tra i sindaci e i vertici del gestore unico idrico regionale, al quale Capoterra ha aderito da pochi mesi dopo tanti anni di gestione indipendente del servizio.

«Non mi era mai capitato - dice Garau - di avere rapporti così difficile con una società chiamata a servire un servizio fondamentale per le famiglie e per le imprese della nostra cittadina. Quando abbiamo firmato il contratto che ha sancito il passaggio delle reti cittadine dei contatori dal Comune ad Abbanoa, si era parlato di futuri investimenti nelle condotte cittadine per 17 milioni di euro. Ebbene, non abbiamo visto neppure un centesimo dei lavori promessi. Anzi, la nostra amministrazione avanza un credito di 180mila euro che non riesce a farsi pagare da Abbanoa. Si tratta delle spese per l’energia elettrica di alcuni impianti che ci siamo accollati noi per garantire la continuità del servizio idrico».

Il discorso di Garau diventa poi politico: «La nostra amministrazione ha trovato in Municipio una situazione particolare: era stato predisposto un percorso per il passaggio della gestione del servizio dal Comune ad Abbanoa, soprattutto in funzione delle future spese per il rinnovo della rete cittadina e per uniformarci al resto della Sardegna. Purtroppo il risultato è sotto gli occhi di tutti: l’emergenza idriche che riguarda la Sardegna è colpa della siccità certo, ma anche delle reti colabrodo».

Sull’argomento interviene anche l’ex sindaco Francesco Dessì: «Io la firma non l’ho messa sul passaggio ad Abbanoa ma comunque tutto questo discorso è superato, bisogna guardare al presente e al futuro. Anziché scaricare sugli altri la frustrazione e l’ira, il sindaco Garau deve avere il coraggio di prendersi le responsabilità, è lui il primo cittadino e deve impegnarsi oltre a far aprire uno sportello al pubblico a Capoterra e pretendere la tempestività negli interventi di riparazione delle perdite e altri servizi». (p. c.)

