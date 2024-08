Abbanoa dimentica una buca davanti a casa di un pensionato 

Abbanoa ripara la perdita ma lascia una voragine di fronte a casa di un anziano pensionato. Succede a Lanusei, nel rione di Gennaura, dove resta una buca aperta in ricordo di un intervento alla rete idrica di mesi fa e mai ricoperta.

«Uno sfregio» l’ha definito Bruno Vargiu, il residente novantatreenne costretto a far passare l’auto sopra il fosso per poter entrare nel garage della propria abitazione. «Dal 2019 hanno fatto tre interventi, l’ultimo circa sei mesi fa, ma hanno solo rattoppato», ricorda amaramente Bruno Vargiu. Il lavoro è stato fatto male, hanno lasciato una buca profonda perché non hanno compattato il terreno. È passata una macchina ed è rimasta la voragine. È stato steso anche il bitume ma il lavoro è stato fatto malissimo e la voragine resta. La mia auto deve passare sopra un buco di 14 centimetri». Da anni il pensionato rincorre invano i tecnici di Abbanoa. «Abbiamo segnalato il problema un sacco di volte», sostiene Vargiu. «Sono andato spesso nel loro ufficio ma non mi hanno nemmeno ricevuto. Allora mi sono rivolto al Comune, ma all’età di 93 anni sono stanco di dover rincorrere chiunque per queste cose. L’ultima volta mi hanno detto che, forse, verranno a ricoprire la voragine. Ma quando?». In teoria, terminati i lavori nel quartiere di Gelenui, l’impresa che ha in appalto le manutenzioni di Abbanoa dovrebbe risolvere questo problema. Il condizionale è però d’obbligo.

