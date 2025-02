Abbanoa condannata per mobbing 

Per il Tribunale la dipendente-sindacalista di Abbanoa è stata mobbizzata e demansionata e, per questa ragione, dovrà essere risarcita con otre 265mila euro, più interessi e rivalutazione. Non solo. La sentenza è stata anche trasmessa alla Procura regionale della Corte dei Conti affinché si accerti se vi siano delle responsabilità erariali di singoli dirigenti per il grave danno subito alle casse della società idrica.

La causa

La donna, difesa dall’avvocata Francesca Corda, aveva contestato sia lo svuotamento delle sue mansioni che il progressivo demansionamento. Nel corso degli anni, infatti, sarebbe stata prima inquadrata in un determinato profilo retributivo e poi, col tempo, spostata e via-via privata delle sue responsabilità, per poi essere infine trasferita a mansioni marginali e umilianti, come ad esempio il lavoro al call center senza strumenti adeguati. Non solo. L’impiegata, nel suo ricorso al Giudice del Lavoro, aveva anche sostenuto di essere stata discriminata ed etichettata da alcuni dirigenti e superiori come «quella dell’arcigay» (alludendo alla sua omosessualità), ma quest’accusa non è stata accolta dal giudice Riccardo Ponticelli che ha ritenuto provato, invece, il trattamento discriminatorio e ritorsivo legato, non tanto ai suoi gusti sessuali, quanto alla sua attività di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Il processo, infatti, avrebbe dimostrato che le richieste legittime della sindacalista di ottenere garanzie per gli altri lavoratori avevano generato malumori tra i vertici aziendali, provocando così per lei un trattamento punitivo.

La sentenza

Il Tribunale, accogliendo in buona parte le ragioni del ricorso, ha così condannato Abbanoa a reintegrare la dipendente alle sue mansioni, riconoscendole gli stipendi e un risarcimento di 265.486,46 euro per danni alla dignità, all'immagine professionale, alla salute e per le spese mediche sostenute. L’azienda è stata condannata anche alla rifusione delle spese processuali e al pagamento della consulenza tecnica. Della vicenda, poi, si occuperà la Procura regionale della Corte dei Conti a cui è stata trasmessa la sentenza.

La replica

Abbanoa, a quanto pare, pagherà il risarcimento alla propria dipendente senza presentare appello. Giuseppe Sardu, nuovo presidente del Consiglio d’amministrazione della società pubblica che distribuisce l’acqua in Sardegna, ha chiarito che c’è stato un taglio netto rispetto al passato. «Le sentenze si applicano», commenta, «Certamente quello che ha appurato la magistratura è di inaudita gravità: ancor di più perché ha riguardato una donna, sindacalista e rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. È esattamente il contrario di ciò che deve accadere in una società come Abbanoa. Tuteleremo l’azienda e faremo in modo che una cosa simile mai più possa accadere». Ora, dunque, è probabile che scatti anche un’indagine erariale.

RIPRODUZIONE RISERVATA