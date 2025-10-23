VaiOnline
Gestore idrico.
24 ottobre 2025 alle 00:38

Abbanoa, concorso per 389 assunzioni 

Operai, tecnici e manutentori della depurazione: il settore sarà curato dall’ente 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La conduzione di tutto il settore della depurazione dei reflui fognari sarà di responsabilità diretta di Abbanoa e non affidata a imprese esterne. È uno dei punti fondamentali del programma del consiglio di amministrazione del gestore del servizio idrico regionale, guidato dal presidente Giuseppe Sardu, che mira a una riorganizzazione dell’azienda con importanti ricadute sulla gestione del Servizio idrico integrato della Sardegna.

Eccezione da superare

«La conduzione della depurazione - spiega Sardu - deve stare per legge all’interno del Gestore del servizio idrico integrato come tutto il ciclo industriale dell’acqua: dalla captazione alle reimmissione in ambiente. Finora la Sardegna per vari motivi è stata un’eccezione, situazione che non è più sostenibile». È giusto ed è un nostro dovere, sottolinea il presidente di Abbanoa, «come azienda dei comuni e della Regione, occuparci direttamente della depurazione che è fondamentale per la tutela dell’ambiente, della nostra terra e dei nostri mari».

Le selezioni

Intanto sono state pubblicate le selezioni per assumere gran parte del personale necessario a questa rivoluzione: 272 conduttori di impianto, 45 addetti alle manutenzioni, 41 elettrotecnici, 24 assistenti tecnici di impianti e 7 coordinatori distrettuali. A queste selezioni, si aggiungerà a breve quella per circa quaranta amministrativi. Per le selezioni sono stati previsti requisiti di esperienza negli stessi ruoli per i lavoratori che operano da tempo nel settore. Per i 272 conduttori, che generalmente si ritrovano al 2° livello, è previsto esplicitamente il passaggio al 3° livello dopo sei mesi di inserimento e formazione.

Le condizioni dell’avvio del concorso non piacciono però al gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. «Si profila un’operazione di esclusione piuttosto che di integrazione», spiega il capogruppo Angelo Cocciu. «Tra i requisiti figura un’esperienza continuativa di almeno 18 mesi nel settore depurazione, parametro arbitrario perché penalizza i lavoratori che in questi mesi, spesso dal 2024 in poi, sono stati assunti per garantire la continuità del servizio, sostituendo anche colleghi andati in pensione o trasferiti. Persone che hanno maturato competenze». Quindi la richiesta alla presidente Alessandra Todde e a Abbanoa, «per una revisione immediata dei criteri di selezione, con clausola di salvaguardia anche per chi ha meno di 18 mesi di servizio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’indagine

Violentata, resta incinta a 12 anni

l F. Pinna
Nuovi striscioni esposti davanti all’ospedale San Giuseppe di Isili

Pronto soccorso chiuso, la protesta non si ferma

«Subito un incontro urgente con la Regione» 
Sonia Gioia
Energia

«Degrado estetico, si cancella l’unicità dei luoghi»

La Soprintendenza speciale del Ministero boccia il parco “Is Olias” 
Enrico Fresu
Regione

Progressisti, ipotesi appoggio esterno

Chiedono la sostituzione di Satta all’Agricoltura, ma Todde prende tempo 
Roberto Murgia
Cronaca

«È stato un mio errore, la bambina non doveva  viaggiare sulla minicar»

Mea culpa del 28enne di Villacidro: non giudicate, può capitare a chiunque 
Mariella Careddu
governo

Manovra, Forza Italia sulle barricate

Tajani: «Su affitti brevi e dividendi decide la politica, non i tecnici del Mef» 