Abbanoa, concorso per 389 assunzioni 

La conduzione di tutto il settore della depurazione dei reflui fognari sarà di responsabilità diretta di Abbanoa e non affidata a imprese esterne. È uno dei punti fondamentali del programma del consiglio di amministrazione del gestore del servizio idrico regionale, guidato dal presidente Giuseppe Sardu, che mira a una riorganizzazione dell’azienda con importanti ricadute sulla gestione del Servizio idrico integrato della Sardegna.

Eccezione da superare

«La conduzione della depurazione - spiega Sardu - deve stare per legge all’interno del Gestore del servizio idrico integrato come tutto il ciclo industriale dell’acqua: dalla captazione alle reimmissione in ambiente. Finora la Sardegna per vari motivi è stata un’eccezione, situazione che non è più sostenibile». È giusto ed è un nostro dovere, sottolinea il presidente di Abbanoa, «come azienda dei comuni e della Regione, occuparci direttamente della depurazione che è fondamentale per la tutela dell’ambiente, della nostra terra e dei nostri mari».

Le selezioni

Intanto sono state pubblicate le selezioni per assumere gran parte del personale necessario a questa rivoluzione: 272 conduttori di impianto, 45 addetti alle manutenzioni, 41 elettrotecnici, 24 assistenti tecnici di impianti e 7 coordinatori distrettuali. A queste selezioni, si aggiungerà a breve quella per circa quaranta amministrativi. Per le selezioni sono stati previsti requisiti di esperienza negli stessi ruoli per i lavoratori che operano da tempo nel settore. Per i 272 conduttori, che generalmente si ritrovano al 2° livello, è previsto esplicitamente il passaggio al 3° livello dopo sei mesi di inserimento e formazione.

Le condizioni dell’avvio del concorso non piacciono però al gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. «Si profila un’operazione di esclusione piuttosto che di integrazione», spiega il capogruppo Angelo Cocciu. «Tra i requisiti figura un’esperienza continuativa di almeno 18 mesi nel settore depurazione, parametro arbitrario perché penalizza i lavoratori che in questi mesi, spesso dal 2024 in poi, sono stati assunti per garantire la continuità del servizio, sostituendo anche colleghi andati in pensione o trasferiti. Persone che hanno maturato competenze». Quindi la richiesta alla presidente Alessandra Todde e a Abbanoa, «per una revisione immediata dei criteri di selezione, con clausola di salvaguardia anche per chi ha meno di 18 mesi di servizio».

