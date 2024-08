Abbanoa-Comune, guerra sull’acqua 

Il nuovo acquedotto che dovrebbe portare l’acqua dalle fonti di Sant’Antioco a Macomer accende per l’ennesima volta lo scontro tra il Comune di Scano Montiferro, dove nascono le sorgenti, e Abbanoa che quella nuova condotta vuole realizzare.

L’accusa

Nell’ultima conferenza di servizi il sindaco Antoni Flore Motzo ha contestato aspramente la fattibilità del progetto, sconfessando i calcoli di Abbanoa sulle portate d’acqua che sgorgano dalle fonti, che vorrebbe quindi attingere per portarle a Macomer: oltre 100 litri al secondo durante la piena capacità. La conferenza di servizi si è chiusa con un nulla di fatto.

Ma la portata complessiva delle fonti è diminuita nel tempo, queste le forti perplessità del primo cittadino: «Le stagioni sono cambiate, allora come è possibile applicare un piano di razionalizzazione delle acque fermo al 2006? Questo prevede il riutilizzo delle sorgenti di Sant'Antioco ma nel frattempo le portate sono completamente cambiate rispetto a 14 anni fa», sbotta Flore Motzo.

La replica

«Siamo disponibili alla verifica di dati già acquisiti in un’ottica di piena collaborazione con l’amministrazione comunale», replica Abbanoa. Il Comune di Scano Montiferro però è dal 2016 contrario al nuovo acquedotto perché causerebbe la «sistematica mancanza d'acqua per la comunità, soprattutto durante i periodi siccitosi provocando danni economici alle attività agro-pastorali e industriali, danni ambientali per l'ecosistema del torrente del Riu Mannu. Combattiamo contro questo scempio e non ci arrenderemo, per amore della giustizia e della nostra comunità», incalza Flore Motzo.Abbanona precisa che «la risorsa idrica sarà salvaguardata. Il prelievo dalla sorgente sarà variabile in base alla disponibilità in eccesso; non ci sarà alcuna ripercussione sugli attuali utilizzi per Scano per il quale è previsto l’efficientamento idrico: la criticità relativa alla siccità di questo periodo sta dimostrando come sia sempre più necessaria l’interconnessione tra i diversi schemi acquedottistici. In un futuro potrebbe essere proprio il comune di Scano Montiferro ad avvantaggiarsi del collegamento con il sistema del Temo».

Il progetto

Il progetto del nuovo adduttore d’acqua però è ancora in fase di completamento, sono passati otto anni e tutto è ancora in discussione. Per il comune di Macomer invece la nuova condotta significherebbe una fonte di approvvigionamento alternativa visto che attualmente si alimenta con l’acqua proveniente dalla diga del Temo, che però ha costi esorbitanti di gestione e trasporto.

Con la nuova condotta i costi di approvvigionamento per il capoluogo del Marghine si ridurrebbero di un milione di euro all’anno, con un risparmio significativo nelle bollette degli utenti.

