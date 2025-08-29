Abbanoa chiude via Biasi 

Tecnici di Abbanoa al lavoro per interventi di riparazione e riqualificazione della rete idrica in zona Sant'Onofrio e via Biasi, che resterà chiusa sino al primo ottobre. Ieri, gli operai del pronto intervento dell'ente gestore hanno operato in via Leonardo Da Vinci, a seguito di un'improvvisa perdita idrica.

Per l'esecuzione dell'intervento è stato chiuso il serbatoio di Sant'Onofrio dalle 11.15 alle 14.15 con cali di pressione anche a Mughina, Giardinetti, Corso Garibaldi e zone limitrofe. Lo stesso problema si era verificato due giorni prima sempre a causa di una grossa perdita che ha richiesto due giorni di lavori e il divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata in via D'Annunzio.

Non solo. Nella già disastrata via Biasi, tra voragini e avvallamenti, dal 27 agosto sono in corso alcuni lavori che si protrarranno sino al primo ottobre, dalle 8 alle 18, per la riqualificazione della rete idrica per cui è stato istituito un senso unico alternato nel tratto tra via Badu 'e Carros e via Nonnis, e il divieto di sosta diurno. Un ulteriore disagio che graverà sui residenti e non solo. Anche a Oniferi, nella frazione Sos Eremos, ieri c'è stata un'interruzione idrica a causa di alcuni lavori di manutenzione conclusi in giornata.

