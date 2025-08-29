VaiOnline
Lavori
30 agosto 2025 alle 00:17

Abbanoa chiude via Biasi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tecnici di Abbanoa al lavoro per interventi di riparazione e riqualificazione della rete idrica in zona Sant'Onofrio e via Biasi, che resterà chiusa sino al primo ottobre. Ieri, gli operai del pronto intervento dell'ente gestore hanno operato in via Leonardo Da Vinci, a seguito di un'improvvisa perdita idrica.

Per l'esecuzione dell'intervento è stato chiuso il serbatoio di Sant'Onofrio dalle 11.15 alle 14.15 con cali di pressione anche a Mughina, Giardinetti, Corso Garibaldi e zone limitrofe. Lo stesso problema si era verificato due giorni prima sempre a causa di una grossa perdita che ha richiesto due giorni di lavori e il divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata in via D'Annunzio.

Non solo. Nella già disastrata via Biasi, tra voragini e avvallamenti, dal 27 agosto sono in corso alcuni lavori che si protrarranno sino al primo ottobre, dalle 8 alle 18, per la riqualificazione della rete idrica per cui è stato istituito un senso unico alternato nel tratto tra via Badu 'e Carros e via Nonnis, e il divieto di sosta diurno. Un ulteriore disagio che graverà sui residenti e non solo. Anche a Oniferi, nella frazione Sos Eremos, ieri c'è stata un'interruzione idrica a causa di alcuni lavori di manutenzione conclusi in giornata.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Statale 130, la spazzatura è di casa «Ogni giorno nuovi immondezzai»

Da Elmas a Decimomannu prese di mira piazzole di sosta e campagne 
Carlo Manca
Macomer.

Abbandonate sessanta carcasse d’auto

Francesco Oggianu
Energia

«Stop alle batterie» Ora Mogorella prepara le barricate

No alle 29 centrali di accumulo: «Decise dal ministero in segreto» 
Lo. Pi.
La festa

Il monito del vescovo: «Non addormentiamo le nostre coscienze»

L’invito di monsignor Mura: «Quando questa città smetterà di farsi del male?» 
Giuseppe Deiana
Il caso

La Maddalena ferita: l’assalto degli yacht risale a sette anni fa

Gli operatori nautici: danneggiati da una foto vecchia e ingannevole  
Andrea Busia
Il caso

Meloni: niente sconti ai siti sessisti

Premier «disgustata», denunce in tutta Italia. «La sede è a Sofia» 
Il caso

«L’Isis voleva uccidere Bergoglio a Trieste»

Arrestato un cittadino turco di 46 anni, che ora si trova in isolamento 