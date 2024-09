«Abbanoa, c’è poco da fare» 

L’appello alla politica e alla mobilitazione dei rappresentati serramannesi nelle istituzioni della presidente del comitato “Serramanna contro Abbanoa” non sembra per ora avere portato a risultati concreti. Di più: da queste parti il passaggio del servizio idrico, finora gestito in autonomia dal Comune, al gestore unico appare sempre più vicino.

L’iter

Anche perché «di fatto il Comune acquista già l’acqua da Abbanoa per certe zone del paese, quindi in sintesi ci siamo quasi dentro», sottolinea il capogruppo di minoranza Carlo Pahler. «Dobbiamo continuare a crederci, la politica è l’ultima strada che ci resta», insiste Tifany Podda, la paladina dell’acqua libera che negli ultimi due anni a capo del comitato ha guidato marce popolari, sit-in di protesta, occupazione simbolica dell’aula consiliare per difendere l’autonomia nella gestione idrica del paese, messa in crisi da un atto dell’Egas che a giugno del 2022 aveva deliberato «di non procedere al riconoscimento e alla salvaguardia della gestione esistente del servizio idrico integrato svolta in forma autonoma dal Comune di Serramanna».

Le responsabilità

All’appello di Podda che chiama alla mobilitazione la politica, risponde Gigi Piano, capogruppo di minoranza in Consiglio e consigliere regionale del Pd: «Sono aperto al dialogo costruttivo e sono pronto a collaborare per il bene della nostra comunità, ma per chiarezza va ricordato che nella vicenda ci sono da parte di chi guida il Comune forti responsabilità politiche nelle scelte fatte in questi ultimi anni. Due sentenze, una del Tar e una del Consiglio di Stato, vedono soccombere senza dubbio alcuno il Comune e certificano tali responsabilità. Occorre tra l’altro sottolineare che a giugno 2022 il Comune comunicò con atti ufficiali di non aver i requisiti per svolgere il servizio idrico».

Anche il consigliere Carlo Pahler, in merito alla possibilità che ci sia ancora una strada da percorrere, appare tutt’altro che ottimista: «Soluzioni non credo che ce ne siano, perché ci sono una serie di sentenze e di errori tecnici nei passaggi che sono stati fatti. Non la vedo molto semplice, devo essere onesto».

