Abbanoa, bilancio positivo, ma slitta la nomina del cda 

Il bilancio di esercizio del 2023 di Abbanoa chiude con un risultato positivo di oltre 1,7 millioni di euro e un margine operativo per 34,55 milioni di euro. È quanto emerge dal documento finanziario di Abbanoa all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti (Regione e 342 Comuni soci) che si è tenuta ieri a Cagliari. Il bilancio è stato approvato dal Cda: l'approvazione fa scattare adesso un conto alla rovescia di 45 giorni per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, quindi fino a metà settembre. L'esercizio del 2022, pur con un margine operativo positivo di oltre 13,73 milioni di euro, si era chiuso con un risultato negativo di circa 11 milioni di euro.

Anche quest'anno - queste le voci nel dettaglio - i costi operativi risultano a livelli inferiori al 2002 (239,06 milioni di euro rispetto ai 260,86 milioni dell'anno zero del Piano d'Ambito a moneta corrente) ed è stato raggiunto un margine operativo di esercizio positivo per 34,55 milioni, con una differenza significativa rispetto all'esercizio 2002.

Sul fronte degli investimenti sono state indette 97 gare per quasi 223 milioni di euro e aggiudicate 89 per un valore complessivo di 199 milioni di euro. Approvato invece il bilancio con il 99,71% di voti favorevoli e 0,29 astenuti. Presente in assemblea l'85 per cento del capitale.

La governatrice Alessandra Todde non è stata tuttavia clemente con i vertici di un’azienda che ha definito «distante dalla Regione e dai bisogni dei Comuni». Il tutto aggravato dalla «frustrazione dei sindaci e da perdite che sfondano il 50%. È necessaria una svolta nella gestione più trasparente di un’azienda che deve smettere di agire da soggetto privato e ricominci a essere al servizio dei cittadini».

