Abbanoa, arriva l’acqua nel litorale 

Dopo decenni “a secco” arriva la svolta per Flumini, dove circa cinquemila famiglie vivono da sempre senza l’acqua in casa. Un problema storico mai risolto, fra rimpalli sulle competenze e problemi burocratici che rischiavano di far saltare progetti e finanziamenti. Lo stallo si è sbloccato alcuni mesi fa, con l’accordo raggiunto tra Comune e Abbanoa sui lavori per completare la rete idrica in gran parte del litorale. Il via ai lavori, in questi giorni nel primo tratto: 150 metri di nuova condotta consentiranno a oltre un migliaio di persone di avere l’acqua potabile. «Un primo step che ci permette di iniziare a risolvere un problema annoso per Flumini e tutto il litorale», annuncia soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti.

Il primo lotto

Il cantiere in corso riguarda il collegamento delle condotte di S’Ecca S’Arrideli alle reti servite dal serbatoio di via Serra Perdosa. «I lavori si concluderanno entro luglio», assicura il direttore generale di Abbanoa, Stefano Sebastio, «ne avranno beneficio le zone di S’Ecca S’Arrideli e Separassiu». Circa novantamila euro investiti, mentre altri 850mila circa sono destinati allo «studio di fattibilità delle opere definitive che consentiranno, in accordo con Egas, di completare lo schema idrico dell’intera zona», spiega Sebastio.

Il programma

I lavori sono iniziati lunedì mattina, con l’arrivo dei mezzi e degli operai della ditta incaricata dal gestore unico delle acque. Quasi un miraggio per chi vive nella frazione quartese. Gli allacci alla rete principale - ricorda la società - saranno a spese dei residenti, con un requisito essenziale per poter usufruire del servizio idrico: avere la licenza edilizia che certifica la regolarità della casa. «Contemporaneamente stiamo lavorando con Abbanoa al progetto del nuovo serbatoio», aggiunge Conti: costerà oltre cinque milioni. «Una soluzione», sottolinea, «che consentirà di risolvere definitivamente il problema in tutto il litorale».

La gioia dei residenti

In prima linea è il Movimento cittadini per Flumini. «Un primo risultato dopo lunghe battaglie», commenta il segretario, Antonio Cogoni. Una priorità in cima al programma elettorale del gruppo di residenti che con questa amministrazione è riuscita a conquistare due posti in maggioranza - Luisella Deligios e Mauro Carreras - e una poltrona in Giunta con Tiziana Cogoni. «È l’inizio», aggiunge il segretario Antonio Cogoni, «della soluzione a un problema che riguarda una porzione importante di territorio quartese. Adesso speriamo di risolvere il problema idrico nella sua interezza, poi sarà necessario, sempre con Abbanoa, dare risposte anche sulla rete fognaria».

