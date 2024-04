Abbanoa apre uno sportello in città 

I cittadini di Capoterra avranno a disposizione uno sportello di Abbanoa per tutte le informazioni di cui hanno bisogno sulla nuova gestione del servizio idrico integrato e per chiarire eventuali dubbi sulle bollette del servizio idrico. L’ente gestore ha accolto la richiesta del Comune e nei prossimi giorni aprirà un ufficio in paese.

Giorni e orari

Lo sportello sarà attivato, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 16, negli uffici comunali di via Diaz dal 15 al 30 aprile, con accesso esclusivamente su appuntamento, prenotabile dal sito web di Abbanoa o telefonicamente al numero 070/451 1327. Il servizio partirà il 15 aprile e andrà avanti sino al 30: al termine di questo periodo Abbanoa, in base all’afflusso dell’utenza registrato, valuterà un’eventuale proroga.

A informare con una lettera l’amministrazione comunale è stato il direttore generale di Abbanoa, Stefano Sebastio: «Ci rendiamo disponibili ad attivare uno sportello temporaneo, per fornire tutti i chiarimenti alle richieste più complesse da parte dei capoterresi, non risolvibili con la consultazione del nostro sito web o contattando il call center. L’ufficio accoglierà il pubblico nei locali del Comune di via Diaz».

Sebastio, inoltre, apre le porte anche a una collaborazione tra Abbanoa e Comune per formare il personale comunale: «Potremmo istruire i dipendenti del Comune di Capoterra sulle operazioni basilari e sull’utilizzo dello sportello on line da parte dei cittadini, attraverso il quale è possibile in autonomia visualizzare tutte le fatture e scaricare quelle emesse dal 2012, effettuare i pagamenti con carta di credito, verificare letture e consumi, inviare l’autolettura del contatore, modificare il recapito di invio delle fatture, e inoltrare ogni richiesta come voltura, subentro, modifica della tariffa, disdetta, dilazione, rettifica delle fatture e reclami. Dalla Cartella cliente, inoltre, è possibile consultare tutti i documenti riguardanti la fornitura, come contratti, comunicazioni, esito richieste, o solleciti di pagamento».

Il Comune

Per il sindaco, Beniamino Garau, l’apertura della sportello di Abbanoa darà importanti risposte ai cittadini: «Ne siamo lieti, Abbanoa ha mantenuto l’impegno assunto. L’apertura di questo ufficio sarà importante soprattutto per le persone anziane o per chi ha problemi a raggiungere gli uffici di Abbanoa di Cagliari: il nostro obiettivo è prolungare il servizio oltre le due settimane previste».

