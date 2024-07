Abbandono selvaggio dei monopattini a noleggio Non tutti li riconsegnano dopo averli utilizzati 

Ricomincia l’abbandono selvaggio dei monopattini a noleggio. Da tempo non se ne vedevano più in giro, ma con il ritorno dell’estate se ne trovano tanti: ostruiscono incroci e marciapiedi. Sono quello noleggiati e poi abbandonati dove capita, anche se dovrebbero essere riconsegnati nei luoghi prefissati.

Uno di questo monopattini ieri in via Marconi era in mezzo al marciapiede. Un altro in via Turati davanti al poliambulatorio dell’Asl. Qualche tempo fa in via Bizet i vandali li scagliavano contro le serrande.

Di recente il Comune aveva dato l’ok per estendere il noleggio per altri quattro anni, ma con nuove regole inserite nel bando. Tra queste, anche il tetto massimo di monopattini distribuiti in città: 240 durante la bella stagione, meno della metà nel resto dell’anno. Ogni operatore deve svolgere il servizio con un numero standard di 60 monopattini, che può variare in aumento sino a 120, oppure 30 nel periodo di bassa stagione turistica.

Definita anche la mappa dove è consentito il passaggio dei monopattini: piste per le bici, percorsi ciclopedonali, Ztl, le strade cittadine col limite di velocità a 50 chilometri orari. Divieto assoluto nei parchi, compreso Molentargius, e nelle strade ad alta intensità di traffico.

