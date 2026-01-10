VaiOnline
Sestu.
11 gennaio 2026 alle 00:12

Abbandono di rifiuti, via alle bonifiche con i fondi regionali 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un bustone nero qua, un mucchio di vecchi mobili rotti là. Gli incivili si scatenano a Sestu con l’abbandono di rifiuti, sia al centro che in campagna. E il Comune sfodera le armi con un piano di bonifica e 25 mila euro concessi dalla Regione per il 2026. «Come assessorato abbiamo lavorato per ottenere risorse regionali per intervenire in modo strutturato, bonificando aree pubbliche compromesse dall’abbandono illecito dei rifiuti e ampliando gli interventi grazie alle economie di gara», spiega l’assessora al Verde Pubblico e Pianificazione Ambientale, Roberta Argiolas.

Vita dura per gli incivili: «Parallelamente abbiamo chiesto l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle zone più critiche, nel rispetto delle procedure previste. La prevenzione è importante». La Polizia Locale di Sestu dichiara di aver effettuato 311 interventi ambientali nel 2025, la maggior parte proprio sull’abbandono di rifiuti, con centinaia di contravvenzioni. Inoltre almeno due volte l’anno i volontari dell’associazione “Plastic Free” raccolgono quintali di rifiuti, in varie zone.

Il finanziamento, continua Argiolas, è il terzo ottenuto dal Comune in poco tempo: nel 2022 furono erogati 25 mila euro e l’anno successivo 70 mila. L’intervento sarà affidato a ditte specializzate, e non peserà sulla Tari dei sestesi. La sindaca Paola Secci conclude: «In questi dieci anni di amministrazione abbiamo mantenuto l’obiettivo di contrastare l’abbandono di rifiuti. L’abbiamo fatto con l’educazione nelle scuole, e contemporaneamente con il lavoro di Compagnia Barracellare e Polizia Locale, che hanno individuato e sanzionato tantissimi responsabili». (g .l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Meteo

Maestrale e freddo: l’Isola nella bufera

l C. Fiori, Onano, Spignesi
Il Comune sospende i lavori nel cantiere di Naseddu

Arzachena impone l’alt al futuro parco fotovoltaico

Andrea Busia
Barbagia.

Neve e ghiaccio sulle strade del Nuorese

Giorgio Ignazio Onano
Decine di pazienti sulle barelle per giorni: nei reparti mancano posti letto per i ricoveri

Pronto soccorso, bombe a orologeria

Gli ospedali di Cagliari presi d’assalto, file di ambulanze in attesa 
Cristina Cossu
La storia

«X Factor, la prof e tanta sofferenza, ma ora siamo felici»

Il grande sostegno di Sinnai: il 13 presenta il disco a Cagliari 
La storia

Gli scavi a Ruinas, dove i nuragici temevano il vento

L’archeologo: «Solo tracce molto antiche, qui si viveva in pace. Il nemico? Il maestrale» 
Giuseppe Deiana
Su Videolina parla l’avvocato esperto di trasporti

«Gli aeroporti ai privati? Nell’Isola è necessaria la massima trasparenza»

Paolo Angius: addizionale comunale da abolire, le low cost sono una risorsa 
Nicola Scano
Lo scontro

Opposizioni all’attacco «No al referendum per fermare Meloni»

Comincia la corsa in vista del voto: «Primo passo per governare il Paese» 