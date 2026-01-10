Abbandono di rifiuti, via alle bonifiche con i fondi regionali 

Un bustone nero qua, un mucchio di vecchi mobili rotti là. Gli incivili si scatenano a Sestu con l’abbandono di rifiuti, sia al centro che in campagna. E il Comune sfodera le armi con un piano di bonifica e 25 mila euro concessi dalla Regione per il 2026. «Come assessorato abbiamo lavorato per ottenere risorse regionali per intervenire in modo strutturato, bonificando aree pubbliche compromesse dall’abbandono illecito dei rifiuti e ampliando gli interventi grazie alle economie di gara», spiega l’assessora al Verde Pubblico e Pianificazione Ambientale, Roberta Argiolas.

Vita dura per gli incivili: «Parallelamente abbiamo chiesto l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle zone più critiche, nel rispetto delle procedure previste. La prevenzione è importante». La Polizia Locale di Sestu dichiara di aver effettuato 311 interventi ambientali nel 2025, la maggior parte proprio sull’abbandono di rifiuti, con centinaia di contravvenzioni. Inoltre almeno due volte l’anno i volontari dell’associazione “Plastic Free” raccolgono quintali di rifiuti, in varie zone.

Il finanziamento, continua Argiolas, è il terzo ottenuto dal Comune in poco tempo: nel 2022 furono erogati 25 mila euro e l’anno successivo 70 mila. L’intervento sarà affidato a ditte specializzate, e non peserà sulla Tari dei sestesi. La sindaca Paola Secci conclude: «In questi dieci anni di amministrazione abbiamo mantenuto l’obiettivo di contrastare l’abbandono di rifiuti. L’abbiamo fatto con l’educazione nelle scuole, e contemporaneamente con il lavoro di Compagnia Barracellare e Polizia Locale, che hanno individuato e sanzionato tantissimi responsabili». (g .l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA