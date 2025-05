Abbandono di rifiuti, tre multe al giorno 

Tra le 271 persone sanzionate, in appena tre mesi dall’inizio dell’anno, dagli agenti della sezione di Igiene Urbana della Polizia Locale c’è un po’ di tutto: chi non ha effettuato una corretta differenziazione dei rifiuti e chi non ha rispettato gli orari di esposizione dei bidoni, chi ha abbandonato sacchetti in strada e chi ha raggiunto delle zone isolate con l’auto per scaricare spazzatura e altro materiale. E la media è stata di tre sanzioni al giorno. I controlli e le ispezioni, anche con l’utilizzo delle foto-trappole andranno avanti per cercare di raggiungere gli obiettivi: «ridurre i comportamenti scorretti, rafforzare la cultura della legalità e della sostenibilità ambientale e mantenere alta l’attenzione sulla qualità della vita urbana», come evidenziano dagli uffici della Polizia Locale.

La novità

La sezione di Igiene urbana, istituita lo scorso dicembre, è composta da un funzionario e nove agenti della Municipale. Un’attività svolta in stretta collaborazione con il servizio Igiene del suolo del Comune: ogni trimestre vengono definite le linee guida operative e pubblicati i risultati delle attività di controllo. E dall’inizio del 2025, in tre mesi, l’intensificazione delle ispezioni ha portato a scoprire parecchie irregolarità. Un’attenzione particolare è stata riservata alle attività produttive: sono state verificate 84 aziende, dopo un’analisi dei dati di produzione dei rifiuti (grandi quantità di secco indifferenziato), che hanno permesso di scovare 17 irregolarità in particolare per una scorretta differenziazione e il mancato rispetto degli orari di esposizione dei contenitori.

I verbali

Le attività investigative su sacchetti abbandonati e controlli a campione in diverse zone della città, svolti quotidianamente dagli agenti, hanno portato complessivamente a 254 verbali di infrazione: 65 a cittadini e 189 ad attività commerciali e produttive. Anche in questo caso per la violazione del regolamento comunale. Tra le irregolarità scoperte anche quelle degli abbandoni di sacchetti – ma anche di oggetti ingombranti – in zone periferiche. Un ruolo fondamentale per individuare, e poi sanzionare, 33 persone lo hanno svolto le telecamere di sorveglianza che vengono piazzate dai poliziotti della sezione di Igiene Urbana nelle aree maggiormente a rischio. Come evidenziato dall’assessora all’Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico, Luisa Giua Marassi, «il Comune intende proseguire su questa strada, promuovendo una maggiore consapevolezza ambientale tra cittadine, cittadini e operatori economici. La collaborazione e la partecipazione di tutti sono essenziali per vincere questa sfida collettiva».

