SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Sinnai.
08 ottobre 2026 alle 00:29

Abbandono di rifiuti, la Polizia locale sanziona 36 incivili  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono 36 i verbali finora elevati dalla Polizia locale di Sinnai dall’inizio dell’anno per violazioni in materia ambientale. Sono state comminate multe, ammende, e in alcuni casi il fermo del veicolo e la sospensione della patente. «È stata anche costituita», dice l’assessora all’Ambiente Michela Matta, «una fask force tra il Comando di Polizia locale e la Cosir. L’obiettivo è quello di intervenire in maniera mirata nel territorio. Nei giorni scorsi, si è intervenuti sulla circonvallazione, dal centro commerciale verso l’abitato, dove è stata riscontrata una situazione di ripetuto e continuato abbandono di rifiuti».

«Nel contesto degli accertamenti effettuati», dice il capitano Giuseppe Fiori, comandante della Polizia locale, «sono state effettuate verifiche sul contenuto dei sacchi abbandonati, alla ricerca di elementi utili a identificare gli incivili, quali scontrini, ricevute riportanti codici identificativi delle carte di pagamento, multe, bollette o altra documentazione». Per la sindaca Barbara Pusceddu, «l’abbandono dei rifiuti rappresenta un comportamento che danneggia l’intera comunità, non soltanto sotto il profilo del decoro urbano, ma anche per le conseguenze che può avere sull’ambiente e sulla qualità degli spazi che tutti condividiamo». ( r.s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Arborea

«Vado avanti, non vinceranno loro»

l S. Pinna, V. Pinna
L’assessora: controllo pubblico garantito anche senza la maggioranza delle quote nella holding

Fusione avanti, monta la polemica

Manca: nessuna retromarcia. Pais (Lega) e Sorgia (FdI): cedono agli speculatori 
La protesta.

Alunni in sciopero a Monserrato

Mauro Todde
L’appuntamento

Dalle sale dell’ammiraglio alla villa di Couelle, i tesori segreti dell’Isola

Nel weekend il Fai apre decine di edifici e monumenti solitamente chiusi al pubblico 
Ciro Auriemma
Monumenti aperti.

Tour a Quartu tra musei e chiese

Giorgia Daga
Il caso

Migranti, gli sbarchi accendono la polemica

Protestano i sindaci. Zedda (Cagliari) attacca la premier sulla sicurezza 
L’inchiesta

Garlasco, dal Ris silenzio su altri due esami

Le prime analisi scientifiche e i reperti distrutti al centro delle nuove indagini 