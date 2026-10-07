Abbandono di rifiuti, la Polizia locale sanziona 36 incivili  

Sono 36 i verbali finora elevati dalla Polizia locale di Sinnai dall’inizio dell’anno per violazioni in materia ambientale. Sono state comminate multe, ammende, e in alcuni casi il fermo del veicolo e la sospensione della patente. «È stata anche costituita», dice l’assessora all’Ambiente Michela Matta, «una fask force tra il Comando di Polizia locale e la Cosir. L’obiettivo è quello di intervenire in maniera mirata nel territorio. Nei giorni scorsi, si è intervenuti sulla circonvallazione, dal centro commerciale verso l’abitato, dove è stata riscontrata una situazione di ripetuto e continuato abbandono di rifiuti».

«Nel contesto degli accertamenti effettuati», dice il capitano Giuseppe Fiori, comandante della Polizia locale, «sono state effettuate verifiche sul contenuto dei sacchi abbandonati, alla ricerca di elementi utili a identificare gli incivili, quali scontrini, ricevute riportanti codici identificativi delle carte di pagamento, multe, bollette o altra documentazione». Per la sindaca Barbara Pusceddu, «l’abbandono dei rifiuti rappresenta un comportamento che danneggia l’intera comunità, non soltanto sotto il profilo del decoro urbano, ma anche per le conseguenze che può avere sull’ambiente e sulla qualità degli spazi che tutti condividiamo». ( r.s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA