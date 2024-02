Abbandono dei rifiuti, è allarme 

Aumentano i rifiuti sparsi in città. Nel Comune riciclone, dalle alte percentuali per la capacità di rifiuti differenziati, ci sono cittadini che preferiscono gettare i rifiuti un po’ ovunque. Succede a La Solitudine e monte Ortobene, in via don Bosco, Badu 'e Carros, Città Giardino, Nuraghe, viale Sardegna e sui marciapiedi. I rifiuti vanno dai mozziconi di sigarette a gratta e vinci, sacchetti della spesa contenenti indifferenziato, deiezioni di animali domestici. Varie le lamentele. «Alcuni nuoresi riempiono i cestini pubblici in modo esagerato, gettano lì i rifiuti che non ritirano porta a porta e lì rimangono giorni. Mi chiedo se siano previste sanzioni anche per chi non raccoglie le feci dei propri animali dai marciapiedi, la situazione è insostenibile», dice una residente del centro storico lamentando che i contenitori per le deiezioni sono troppo pochi e, ad esempio, in via Lamarmora non ci sono.

L’assessora all’Ambiente Valeria Romagna afferma: «Il problema è prima di tutto culturale e di senso civico. Nonostante i nuoresi siano per la maggior parte virtuosi e rispettosi bastano pochi gesti incivili per sporcare il grande lavoro dei più. Metteremo in campo ulteriori accorgimenti per far fronte a questo problema, come l’acquisto di nuovi cestini e una maggiore vigilanza». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA