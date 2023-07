Abbandonato sotto il sole,  Martino cerca una famiglia 

Martino, splendido cagnolino marrone, cerca la sua vecchia o una nuova famiglia. Il cane è stato trovato in viale San Martino sabato scorso ma era stato visto aggirarsi nella zona da diversi giorni; il cane è stato soccorso e portato in salvo da alcune ragazze volontarie che ora si stanno prendendo cura del cucciolo ma non possono tenerlo. Martino, così è stato ribattezzato, ha un’età presunta di circa 2-3 anni, carattere molto dolce e socievole, va d’accordo con tutti, è abituato a salire in macchina e a stare in grembo alle persone. Probabilmente è stato abbandonato o si è perso, chi volesse dargli una nuova famiglia può chiamare il 3283032947.

