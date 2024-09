«Abbandonati anche dal Ministero» 

L’unica buona notizia è all’inizio della storia. «Il pellegrinaggio è stato un bellissimo momento di fede e preghiera. Esattamente quello che doveva essere, E alla fine siamo tornati tutti a casa», dice quasi con un sospiro di sollievo Marina Musiu che ha organizzato il viaggio di 177 cagliaritani a Medjugorje. La fine della storia, invece, il ritorno dal pellegrinaggio nel luogo di fede cattolica per antonomasia, è stata una via crucis: q uasi tutti hanno trascorso la notte nell’aeroporto di Spalato dopo che domenica non hanno trovato l'aereo che li avrebbe dovuti riaccompagnare a Cagliari. «Nessuno ci ha sostenuto», dice l’organizzatrice. «Nessuno. Né il personale dell’aeroporto di Spalato, né all’ambasciata di Zagabria e neppure al Consolato onorario di Fiume, dove siamo alla fine stati “rimpallati” dopo un giro di telefonate fatte per chiedere un intervento e darci una mano», dice ancora Marina Musiu.

La vicenda

Il volo di ritorno prenotato (e pagato con bonifici dal tour operator) dalla compagnia di fedeli avrebbe avuto un guasto tecnico e la compagnia aerea avrebbe provato – inutilmente – a sostituirlo. Nessuno però aveva avvertito il tour operator che se fosse stato a conoscenza «banalmente, avremmo rimandato la partenza di un giorno ed evitato tutti questi disagi», spiega ancora la Musiu. Invece, i 177 fedeli si sono ritrovati in aeroporto nell’attesa di un aeromobile che alla fine non c’è stato fino alla mattina seguente. «Come tour operator ho fatto di tutto per risolvere la situazione. Abbiamo cercato gli alberghi disponibili, e una trentina di persone ha potuto dormire in hotel. Abbiamo cercato di procurare cibo e acqua, all’ora di pranzo ho personalmente riempito il cofano di un taxi di alimentari, acque e frutta, all’ora di cena, invece, grazie all’aiuto di un sacerdote sloveno, siamo riusciti a farci preparare da una pizzeria 50 pizze. Non è stato possibile farne di più perché di fronte a una richiesta improvvisa, la pizzeria non aveva impasto a sufficienza. Insomma abbiamo fatto il massimo».

L’accusa

Sotto accusa finiscono sia l’aeroporto di Spalato che la rete consolare in Croazia. «L’aeroporto, vista l’ora tarda, avrebbe voluto chiudere e mandarci via. Ma quale scalo chiude la notte? Non ci hanno messo a disposizione neppure una sedia almeno per le persone più anziane, è evidente che chi è rimasto in aeroporto si è arrangiato a terra con cartoni e altri strumenti di fortuna», spiega la tour operator. Ma c’è di più. «Dispiace molto che non abbiamo ricevuto assistenza neppure dagli organi che dovrebbero tutelarci quando siamo all’estero. Ho chiamato la Farnesina e ha risposto che non era di sua competenza, ho chiamato l’ambasciata a Zagabria e mi hanno detto di contattare il console onorario d’Italia a Spalato che, a mi ha detto che non avrebbe potuto fare niente, la domenica a quell’ora poi. Nessuno ha fatto niente. L’unica buona notizia è che siamo tornati tutti a casa». Ma che incubo.

