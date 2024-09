Abbandonate quattro auto al mese  

Qualcuna resiste ancora, nascosta tra la vegetazione e le erbacce, con spesso anche la targa ancora ben visibile. Ma le carcasse d’auto abbandonate nel territorio quartese, per la maggior parte, spariscono una dopo l’altra.

Lo dimostrano i numeri: lo scorso anno erano 61 quelle portate via da strade e parcheggi, abbandonate dai proprietari o date alle fiamme, quest’anno invece sono soltanto 31.

Il servizio

Merito di un servizio che funziona e tutto a costo zero per il Comune. Ad occuparsi di portare via le carcasse è infatti la ditta Sicurezza e Ambiente a cui è stato rinnovato l’incarico anche quest’anno e che si occupa sia della rimozione che dello smaltimento. Qualora invece sia possibile risalire al proprietario tramite targa e telaio è a questo che sono addebitate tutte le spese. Quando le auto sono riconducibili ai privati a questi vengono contestate tutte le violazioni al codice della strada e al decreto in materia di rifiuti.

Cimiteri di auto sono presenti ancora nello spiazzo sterrato dalle parti di via Turati dove ci sono alcuni veicoli senza ruote e senza vetri e in un’identica area in via Sant’Antonio dove invece ci sono alcuni furgoncini: di questi un paio hanno ancora le targhe e all’interno ci sono coperte, buste, rifiuti, segno che forse qualcuno li utilizza per dormire.

Nuovo sopralluogo

«Nei prossimi giorni», assicura il responsabile di Sicurezza e Ambiente, Stefano Cabiddu, «faremo un sopralluogo per verificare anche queste situazioni. Subito dopo procederemo con tutto l’iter per le rimozioni, vedendo però se è possibile risalire ai proprietari».

All’interno di molte auto, che sono state già rimosse rivela Cabiddu, «abbiamo trovato di tutto. Alcune erano piene di eternit o di altro materiale pericoloso e qualcuna era diventata anche rifugio di senza tetto».Molte, infatti, venivano trasformate in discariche.

Verifiche più rigide

Nella rimozione delle carcasse Sicurezza e Ambiente opera con il nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale che sta attuando negli ultimi tempi un controllo più rigido del territorio. Si cerca infatti di provvedere a portare via le carcasse appena ci sia accorge che sono state abbandonate in modo da evitare che queste siano trasformate in discariche.

Per quanto riguarda i veicoli abbandonati in terreni e strade pubbliche la trafila è sempre la stessa: c’è un primo intervento degli agenti di Polizia locale che poi trasmette la documentazione alla ditta competente, in questo caso Sicurezza e ambiente. Più lungo è invece l’iter quando i veicoli sono abbandonati in terreni privati.Alle carcasse d’auto abbandonate nel territorio si aggiungono le auto date alle fiamme dai balordi. Anche queste vengono rimosse da Sicurezza e ambiente nell’immediato. Quest’anno sono state 22 le auto date alle fiamme. La maggior parte dei roghi, oltre il cinquanta per cento, è stato di origine dolosa. Il resto per autocombustione. Le 22 auto incendiate raccontano storie di chi si è ritrovato da un momento all’altro senza un mezzo per muoversi.

