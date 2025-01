«Abbandonate i rifiuti, siete come i maiali» 

Il sindaco di Calasetta Antonello Puggioni va su tutte le furie e sui social si scaglia contro chi abbandona i rifiuti: «Siete maiali, ma vi beccheremo, siete rifiuti della comunità». Pensando come arginare il fenomeno, il primo cittadino non esclude foto trappole e pattugliamenti.

«Questo è il rispetto e l'amore verso il vostro territorio e verso la vostra comunità - ha detto Puggioni - sicuramente poi siete i primi che parlate di paese turistico, pulito, in ordine, invece siete dei maiali maleducati. Tutti i giorni stiamo bonificando le aree a spese dei calasettani onesti e poi arrivate voi a rappresentare, con questi gesti, le vostre persone, cioè i rifiuti, perché non siete altro che rifiuti della comunità».

Chiede scusa ai cittadini onesti, il sindaco e promette di identificare chi ha abbandonato i rifiuti. «Mi rivolgo ai miei compaesani onesti - ha detto ancora Antonello Puggioni - per chiedere scusa da parte di questi esseri per quello che fanno e vi chiedo cortesemente di darci una mano: segnalate, denunciate, noi faremo il possibile per assicurare che queste situazioni non si verifichino più. Calasetta non merita questo». (s. g.)

