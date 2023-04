Abbandonata un’altra neonata 

Milano. Ha partorito una bambina in un capannone in zona Quarto Oggiaro, ha raggiunto l'ospedale Buzzi sull’ambulanza e ai medici ha comunicato di non volere riconoscere la figlia. Dopo il caso del piccolo Enea, affidato il giorno di Pasqua alla culla della vita del Policlinico, un altro neonato è stato lasciato in un ospedale di Milano. La madre, una italiana 37enne senza fissa dimora, oltre a non aver voluto dare nemmeno il nome alla figlia, inizialmente aveva deciso di andarsene senza nemmeno fornire le sue generalità. Dopo di che è stata convinta e ha consentito ai carabinieri, nel frattempo intervenuti su richiesta del personale, di essere identificata pur esprimendo la volontà di rimanere anonima.

La chiamata al 118

Non ha riconosciuto la piccola, poco meno di tre chili, e ha scelto di affidarla alle cure dei medici. La vicenda, di cui è stata informata la Procura milanese, è la seconda nel giro di pochi giorni. Da quanto ricostruito il parto è avvenuto prima delle 10 di ieri, ora in cui è stata allertata, con una telefonata, la centrale operativa del 118. In pochi minuti un'ambulanza ha trasportato la mamma e la neonata nella struttura ospedaliera che è uno dei punti di riferimento in campo materno infantile. La bimba, in buone condizioni, è stata subito messa in una culla termica e ora, attesi i dieci giorni per dar tempo alla madre naturale di poter cambiare idea e tenere la figlia, partirà la procedura di adozione.

Procedura di adozione

Nel frattempo, il piccolo Enea si prepara ad avere nel giro di qualche settimana i nuovi genitori. Il Tribunale ordinario sta formando l'atto di nascita. Dopo di che di lui se ne occuperanno la Procura e il Tribunale per i minorenni. Con la prima che aprirà la richiesta di adozione, mentre il secondo, forse già mercoledì prossimo, comincerà a valutare l'idoneità delle coppie che da tutta Italia hanno presentato domanda di adozione. Secondo la Società Italiana di Neonatologia, nel nostro Paese ogni anno sono circa 3mila i piccoli rifiutati dopo la nascita. Quasi due terzi sono figli di donne italiane mentre, secondo l'associazione Amici dei Bambini, solo 400 sopravvivono perché lasciati negli ospedali.