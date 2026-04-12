Abbandonata l’antica torre di Sant’Andrea 

Scritte oscene, spazzatura e porte abbattute. È lo scenario offerto dalla Torre di Sant’Andrea, un pezzo di storia di Sassari e di corso Vico, abbandonata a se stessa. I Riformatori Sardi denunciano il degrado, che va avanti da anni. «Chiediamo - afferma Michele Saba, coordinatore cittadino del partito – l’immediato ripristino delle porte ormai divenute ricettacolo di ogni genere di immondizia oltre ad una puntuale pulizia delle scritte che deturpano la facciata». La costruzione, precisa Saba, «era una torre che vigilava su una delle porte principali di Sassari». Ora invece rappresenta un brutto biglietto da visita per la città. I Riformatori Sardi propongono anche, continua il coordinatore, «un concorso di idee con cui coinvolgere la cittadinanza per la valorizzazione della torre». Intanto il contrasto tra corso Vico e il vicino ex Hotel Turritania, rimesso a nuovo di recente, è quantomai stridente a testimoniare di una città che viaggia su velocità differenti. (e.fl.)

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