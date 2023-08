Abbandonata la Casa del poeta 

Tronchi e rami secchi, erba alta tutta intorno, utensili sparsi che ne suggeriscono l’utilizzo da parte di qualche ospite. Scenario che si identifica come l’ennesimo esempio di degrado, incuria e abbandono della Casa del Poeta, luogo del cuore ricavato all’ombra del secolare ginepro sulle dune tra Pistis e Torre dei Corsari, riconosciuto dalla Regione come Monumento naturale al quale è stato tributato un finanziamento di 40 mila euro destinato alla sua valorizzazione. Proprio quando lo strano e insolito rifugio sarebbe dovuto rinascere a nuova vita è caduto nel dimenticatoio. Abbandonato dallo stesso volontario, Gianni Sanna, che se n’era preso cura negli ultimi anni. «Non ci sono le condizioni per proseguire – dice Sanna – . L’aiuto promesso dal Comune di Arbus è rimasto sulla carta».

Il ginepro

Per oltre 30 anni è stata romantica dimora del poeta Efisio Sanna e della compagna Orlanda. Sotto il tetto della chioma diversi piccoli ambienti separati dai rami, il pavimento in pietra, intorno aiuole fiorite, i gradini per consentire agli ospiti provenienti dalla spiaggia di accedere all’interno dell’abitazione. Meta di tanti innamorati che hanno immortalato i loro nomi su fogli di carta, accompagnati da versi in rima, gelosamente custodi dal padrone di casa. Dopo la sua morte, tutto è stato cancellato dalle mani dei vandali.

Qualche anno fa, il nipote Gianni ha deciso di riportarlo al suo antico splendore. Detto, fatto. «Superato lo scoglio della burocrazia – ricorda Sanna – in quanto area di pregio ambientale, è arrivato il benestare del Comune e del Corpo forestale. Non è stato facile ricostruire la casa, mesi e mesi di lavoro, la soddisfazione maggiore quando la pianta ha ripreso ad accogliere il viavai di turisti e visitatori». Il bello è durato poco: alla strada inaccessibile si sono aggiunti i furti di piccole cose e i gesti vandalici, persino contro le pareti costruite con canne e ramoscelli vari.

La delusione

«Alla fine – prosegue Sanna – ho deciso di mollare. Prima di tutto perché la pianta subiva continui danni a causa di un vandalismo senza tregua, secondo perché il sostegno del Comune non c’è mai stato. Per anni ho combattuto da solo. Mi sono arreso nella convinzione che più abbellivo il posto più subiva danni».

Il Comune

«Non è venuto meno – dice l’assessore all’Ambiente, Simone Murtas – l’impegno assunto per valorizzare il Monumento naturale, riconoscimento che abbiamo chiesto e ottenuto superando gli ostacoli di un iter lungo e complesso. Inutile negarlo, il ritardo c’è. Molto dipende dalla carenza di personale per un territorio vasto come quello di Arbus, il terzo per estensione in Sardegna. Il primo passo per riportare i turisti a visitare questo posto sarà la sistemazione della strada che conduce a questo sito».

