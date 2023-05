Abbandonano un cane nel centro del paese 

Un cane di piccola taglia, abbandonato all’interno di una borsa del supermercato, è stato ritrovato malnutrito, e in precarie condizioni di salute, in una strada del centro di Siliqua. Il fatto è accaduto nella mattinata di ieri, nella via Alfonso La Marmora. Ad accorgersi è stato un giovane del paese, che sostava all’esterno di un’attività commerciale distante qualche metro dal luogo dove si trovava il povero cane. Incuriosito dai movimenti che provenivano dall’interno della borsa di un supermercato, abbandonata sul bordo della strada, si è avvicinato per un controllo quando ha avuto la sorpresa: all’interno della sacca ha trovato un piccolo meticcio ormai allo stremo. Il giovane, assieme ad altre persone sopraggiunte poco dopo il ritrovamento, ha chiesto l’intervento della polizia municipale, che arriva poco dopo.

Sul posto sono giunti anche un veterinario e la sindaca Francesca Atzori, che afferma: «Sono distrutta da questo gesto disumano, spero che il povero cane si riprenda presto». I primi esami del veterinario hanno rilevato che l’animale era privo di microchip, denutrito e bisognoso di cure immediate. La sindaca Atzori ha perciò incaricato il canile Dog Hotel, di Assemini, per ospitare e curare il cagnolino fino alla completa ripresa.

RIPRODUZIONE RISERVATA