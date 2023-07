Abbandonano rifiuti in strada,  multati dai vigili due residenti 

Nel premiato Comune riciclone c’è ancora chi abbandona la spazzatura per strada. Tra martedì e ieri sono stati intercettati due residenti colpevoli di inciviltà. Il fenomeno del sacchetto selvaggio continua, sebbene l’ente abbia potenziato i servizi a disposizione degli utenti, tra cui l’estensione dell’orario di apertura delle isole ecologiche. Gli agenti della polizia locale hanno aperto i sacchetti trovando all’interno elementi riconducibili a due contribuenti, sanzionati con multe da 400 euro. Altri due sono stati diffidati. È così iniziata la linea della tolleranza zero sollecitata dal consigliere con delega all’Ambiente, Riccardo Falchi.

Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti mina anche tutte le prospettive di risparmio per i contribuenti. «Con il contratto attuale il risparmio rimane in capo alla società Formula. Il concetto di base è che nei Comuni con alto tasso di raccolta differenziata come il nostro, il costo per lo smaltimento dell’indifferenziata viene scontato. Il contratto in vigore prevede che questo risparmio non venga poi ribaltato al Comune e quindi ai cittadini. Tuttavia, per il prossimo bando stiamo già lavorando affinché questo ipotetico risparmio sia condiviso con i cittadini. È chiaro che se la percentuale di rifiuti indifferenziati aumentasse questa politica non sarebbe attuabile».

La guerra al sacchetto selvaggio è solo agli inizi: «Abbiamo acquisito moderne fototrappole per rafforzare la sorveglianza e il monitoraggio delle aree in cui vengono abbandonati i rifiuti», annuncia Falchi. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA