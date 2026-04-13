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Alghero.
14 aprile 2026 alle 00:10

Abbandona rifiuti e gli ritirano la patente 

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Abbandona 24 buste di rifiuti domestici in un’area del territorio comunale di Alghero, ma viene individuato e denunciato. È il risultato di un’operazione congiunta tra polizia locale e corpo forestale, avviata dopo alcune segnalazioni dei cittadini. Gli agenti hanno rinvenuto i sacchi contenenti rifiuti non differenziati e avviato gli accertamenti.

Fondamentale l’attività investigativa, che ha permesso di raccogliere elementi utili all’identificazione del responsabile. Decisive anche le testimonianze, grazie alle quali si è riusciti a risalire alla targa del veicolo utilizzato per il trasporto e quindi al proprietario. Nei confronti dell’uomo individuato si procede per la violazione dell’articolo 255 del Testo unico ambientale, che sanziona l’abbandono incontrollato di rifiuti. Oltre alla denuncia è prevista anche la sospensione della patente di guida, dal momento che il mezzo sarebbe stato utilizzato per trasportare rifiuti.

«Una città bella e accogliente passa dal rispetto dei luoghi e dell’ambiente», sottolinea il sindaco Raimondo Cacciotto. Sulla stessa linea il comandante della polizia locale, Salvatore Masala, il quale evidenzia come il controllo del territorio sia costante e come ogni violazione venga perseguita con determinazione.

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