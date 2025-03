Abbandona i rifiuti nella circonvallazione: automobilista multato 

Pensava di passare inosservato mentre abbandonava alcuni sacchi di rifiuti a bordo strada, lungo la circonvallazione di Serdiana. Un gesto di inciviltà che questa volta però non rimarrà impunito grazie alla collaborazione di un cittadino che ha ripreso la scena con il suo telefonino e ha poi consegnato il video agli agenti della polizia locale. «Una bella notizia - dice il sindaco Maurizio Cuccu - è incoraggiante che la segnalazione sia arrivata da un privato cittadino. Abbiamo sempre detto che, per tutelare l’ambiente e preservare le nostre bellezze naturalistiche, è necessaria la collaborazione di tutti». Il responsabile sarà ora chiamato a pagare una multa salata.

L’abbandono dei rifiuti rappresenta un grave illecito amministrativo, con sanzioni che possono arrivare fino a 10mila euro e che, nei casi più gravi, può configurare reati di rilevanza penale. Nel Parteolla il triste fenomeno dell’abbandono della spazzatura in campagna è in forte crescita negli ultimi anni con conseguenze pesanti per i Comuni, costretti a farsi carico di costi aggiuntivi per il recupero dei rifiuti e la bonifica dei siti. Oltre alla intensificazione delle campagne di sensibilizzazione, da qualche tempo a Serdiana e nel Parteolla sono state potenziate le azioni di controllo del territorio con l’ausilio di strumenti tecnologici avanzati come le foto-trappola ad alta definizione in grado di leggere le targhe delle auto e di fornire immagini chiare per l’individuazione dei responsabili. (c. z.)

