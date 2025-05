Abbandona i rifiuti, individuato grazie al ticket del parcheggio 

Abbandona un sacchetto di spazzatura in via Bezzecca, nel centro di Selargius, ma viene incastrato dal tagliando del parcheggio che riporta la targa del veicolo di proprietà. Un automobilista in trasferta, visto che si tratta di una persona residente a Cagliari, beccato subito grazie alla segnalazione dei residenti della zona e all’intervento dei vigili urbani.

«Abbiamo individuato subito il proprietario del mezzo che è stato convocato», spiega il comandante della Polizia locale Marco Cantori, «ora faremo tutte le verifiche per capire chi era alla guida del veicolo e a carico di chi far partire la sanzione». Un caso isolato, che si somma al fenomeno delle discariche in campagna dove spesso i furbetti del sacchetto selvaggio non sono selargini. Intanto migliora il problema delle buste di rifiuti lasciate per strada il venerdì mattina - con tanto di bollino applicato dalla società che gestisce il servizio di raccolta porta a porta - perché non conformi: un centinaio di utenze fantasma che ancora sfuggono al pagamento della Tari e non risultano nella banca dati tributaria del Comune. Dopo diversi controlli e interventi di sensibilizzazione strada per strada il degrado, a parte un angolo di via Lussu, sembra marginalizzato.

