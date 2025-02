Abbalughente, no alla diga 

La diga di Abbalughente, riproposta da più parti durante la drammatica siccità della scorsa estate, è un capitolo da considerarsi completamente chiuso. Lo ha affermato due giorni fa l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu, in occasione di un incontro tenutosi a Cagliari con una delegazione del comitato Abbanostra, sorto alcuni mesi fa a Siniscola, per tenere alta l’attenzione sulla carenza di infrastrutture idriche che interessano la Baronia e la bassa Gallura.

Faccia a faccia

Franco Busacchi, Natalino Carai, Giuseppe Mariano Delogu e Giovanni Marongiu, hanno evidenziato le annose inefficienze del sistema idrico sul piano infrastrutturale e gestionale che la scorsa estate sono emerse durante la grave crisi idrica. L’assessore Piu a sua volta ha illustrato il piano di interventi, già spendibile, elaborato dal suo assessorato. Partendo dalla bocciatura della nuova diga di Abbalughente «per via dell’impatto ambientale negativo da parte del ministero dell’Ambiente - ha spiegato - ci sono altri diversi interventi che stiamo portando avanti». Dal completamento della diga Maccheronis entro la fine del 2026, con un aumento della capacità di 5 milioni di metri cubi, alla separazione delle acque destinate ad uso irriguo e potabile, con l’installazione di due prese distinte.

Potabilizzatore

«Anche per il potabilizzatore di Torpé, già pronto e attualmente fermo per motivi burocratici, abbiamo stanziato i soldi per metterlo in funzione - ha aggiunto l’assessore -, abbiamo finanziato lo studio di fattibilità per le interconnessioni tra gli invasi di Coghinas, Monte Lerno, Sos Canales e Maccheronis». Il programma di investimenti prevede inoltre la connessione della rete idrica di San Teodoro alla diga del Liscia, insieme al monitoraggio della fonte carsica di Fruncu ‘e Oche, per valutare l’effettiva portata d’acqua ed esplorare un eventuale utilizzo in caso di emergenza e la ridefinizione delle tariffe per l’utilizzo irriguo ed extra-irriguo. «L’assessore Piu ha annunciato la disponibilità a un incontro pubblico a maggio, anche con i rappresentanti degli enti interessati», fanno sapere dal comitato Abbanostra.

