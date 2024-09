Abbafrida, mezzo secolo di folklore e identità 

Mezzo secolo tutto folk. Cinquant’anni di storia raccontati in un volume che verrà distribuito alla comunità dal Abbafrida di Arzana che celebra la ricorrenza organizzando una cerimonia a cui sono attesi anche i fondatori dell’associazione culturale. Il 28 settembre l’aula consiliare profumerà di suoni e colori tipici del paese ai piedi del Gennargentu.

Era il 1974 quando un gruppo di ventenni diede vita al gruppo folkloristico promosso da Pinuccio Piras, che di anni oggi ne ha 71. Alcuni mesi dopo la fondazione fece l’esordio come fisarmonicista Gianni Mereu (67), che del gruppo è tuttora colonna portante. All’epoca il gruppo di ragazzi si apprestava a disegnare i primi tratti di quella che poi sarebbe diventata l’associazione strutturata attuale, ambasciatrice delle tradizioni in tutta Italia e in mezza Europa. L’ultima trasferta del gruppo Abbafrida all’Isola d’Elba, due mesi fa, ospite di un circolo sardo.

Tanto è radicata l’identità con il proprio territorio, che il gruppo ha ideato un ballo dedicato al Gennargentu, Su ballu ‘e Monte Argentu. «A conferma del legame indissolubile con la nostra terra», dice Sandro Arra, attuale presidente della formazione che conta 30 componenti. Eppure non sono stati cinquant’anni tutti d’un fiato. «Ci sono stati dei vuoti, ma abbiamo sempre avuto la forza di ripartire». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA