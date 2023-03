Abbabula fa 25 Festa con i Verdena e gli Zen Circus 

A tutto rock. Il Festival Abbabula compie un quarto di secolo e come prima data propone un doppio concerto: Verdana e Zen Circus sul palco dell’arena Ivan Graziani allestito dalla Fondazione Alghero per l’estate di “Alghero Experience”. La data è il 4 agosto, prima di un cartellone che si preannuncia pirotecnico e avrà anche qualche tappa a Sassari, dove è nato il Festival curato dalle Ragazze Terribili, ma il palcoscenico principale resterà Alghero. E questo vuol dire giocare in casa per uno degli Zen Circus: Karim Qqru è il nome d'arte del batterista Gian Paolo Cuccuru nato proprio nella città catalana.

L'energia accomuna le due band che propongono le venature del rock che vanno dall'indie al grunge, con testi graffianti quanto le chitarre. I Verdena sono tornati prepotentemente alla ribalta l'anno scorso con “Volevo Magia”. Tra due settimane inizierà il loro tour europeo. Gli Zen Circus hanno chiuso il 2022 con una serie di concerti sold out e hanno quindi deciso di aggiungere qualche data nel nuovo anno prima di stopparsi per due anni in modo da dedicarsi ai rispettivi progetti solisti e a lavorare su nuovo materiale.

